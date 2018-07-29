Что порадовало комиссию ЮНЕСКО на острове Врангеля 

Штрихи к портретуПриродный комплекс заповедника «Остров Врангеля», получивший в 2004 году статус всемирного наследия ЮНЕСКО, включает в себя остров Врангеля (7608,7 км2) и остров Геральд (11,3 км2). Акватория окружает оба острова 12-мильной полосой, но они не связаны между собой. Прибрежные воды вдоль южного побережья острова Врангеля, между устьем реки Хищников и мысом Гавайи не включены в акваторию заповедника. Особая примечательность его состоит в том, как утверждают ученые, что «автономная островная экосистема претерпела длительный эволюционный процесс, который не был прерван оледенением в течение четвертичного периода». В силу этих и других естественных причин на острове сложилась богатая природная история и уникальный эволюционный статус в Арктике. Об этом свидетельствуют количество и тип эндемичных видов растений, разнообразие в растительных сообществах, наличие относительно недавних бивней и черепов мамонтов, типов ландшафтов и геологических формаций на сравнительно небольшой островной территории. Комплексные исследования ученых позволили сделать вывод: «Обладая самым высоким уровнем биоразнообразия в высокоширотной Арктике, остров Врангеля является местом размножения единственной в Азии популяции снежного гуся и кормовой базой для серых китов, мигрирующих из Мексики»…Острова Врангеля и Геральд — самые северные в мире места гнездования более чем для 100 видов перелетных птиц, из которых несколько оказались под угрозой исчезновения. Кроме того, на этих островах самая большая плотность потомства полярного белого медведя и самая большая популяция тихоокеанских моржей. Благодаря большему разнообразию условий, мест обитания и микроклимату общая репродуктивная недостаточность какого-либо вида станет предвестником катастрофы. В документах, сопровождающих это действо, было записано: «Природный комплекс заповедника „Остров Врангеля“ может похвастаться экосистемой, преимущественно ненарушенной деятельностью человека и обладающей замечательным уровнем биоразнообразия, уникального в Арктике». Какая миссия у комиссии?И вдруг — комиссия ЮНЕСКО на заповедный остров Врангеля: как живется-можется белым медведям, многодетным Машкам и одиноким-бродягам Мишкам; не оскудели ли птичьи базары, не обижают ли туристы моржей, тюленей, белух и серых китов — старожилов подводного царства со столицей у Северного полюса?Амирхан Магомедович Амирханов, постоянный эксперт "Российской газеты" по проблемам экологии, был в составе большой бригады проверяющих, совершивших многочасовой перелет по трассе Москва — Певек (через Якутск). — А оттуда, — включается в разговор Амирханов, — на вертолете через пролив Лонга на остров Врангеля, где базируется дирекция заповедника. Неделю на вертолете, вездеходах, катерах члены международной комиссии колесили по заповеднику: мыс Томас, бывший поселок Сомнительный, речки Мамонта, Неожиданная, плато Западное, залив Красина, коса Сомнительная с одноименным поселком, теперь уже бывшим. Неделя кончилась — в Анадырь через мыс Шмидта…— Ничего погуляли, — завидую я. — Нынче все громче слышатся призывы интенсивнее осваивать безлюдные просторы Заполярья: они богаты ресурсами. Но готовы ли мы при этом не навредить хрупкой природе громадных пространств Арктики? Несколько лет назад был учрежден национальный парк «Русская Арктика». Сегодня его территория расширилась на семь с лишним миллионов гектаров, — говорит Амирханов. Эти острова имеют самую большую плотность потомства белого медведя и самую большую популяцию тихоокеанских моржей— Но ведь Арктика — это сплошь ледяные поля. — В целом да. Но конкретно на сей раз «Русская Арктика» увеличилась до 8,8 миллиона гектаров и стала самой большой в России особо охраняемой природной территорией. В нее вошли острова архипелага Земля Франца-Иосифа — это 1,6 миллиона гектаров суши и водная акватория вокруг него шириной 12 морских миль — 5,8 миллиона гектаров. — Это северо-западные пределы России, но вы-то вернулись из командировки на остров Врангеля. — Арктика — это прежде всего Северный Ледовитый океан. Это единый природный комплекс, одно безбрежное подводное царство со своими законами выживания. Цель визитаВ Техническом задании для миссии первым пунктом была оценка текущих и потенциальных воздействий на выдающиеся универсальные ценности заповедника «Остров Врангеля», планируемого строительства объектов на нем и связанного с этим увеличения численности людей. Оценить, могут ли последствия человеческой активности на территории заповедника представлять опасность для экологического благополучия объекта. Отдельные вопросы — по разведке месторождений нефти в непосредственной близости от заповедника. Ну и все другое, что планируют власти на приличном клочке заполярной суши, расположенном как раз на стыке Восточно-Сибирского и Чукотского морей, в ста с лишним километрах от материка, административно приписанном к Чукотскому автономному округу. Словом, Тмутаракань, только на противоположном краю российских владений. — Что записали проверяющие по результатам проверки?— Не все, что увидели. Но и то, что зафиксировали, нам хватит не на день — на годы уборок. Посмотрите внимательно на снимок, сделанный в окрестностях бывшего поселка Сомнительный Дженной Бун. Только на переднем плане видно более 20 пустых железных бочек. И такая картина по всему просматриваемому пространству до самых сопок, ограничивающих горизонт. — Может, те, кто усеял тундру бочками, рассчитывали, что медвежата их станут катать туда-сюда, играть ими?— Смех смехом, но ведь потребуется воздушный, морской, колесно-гусеничный транспорт, чтобы вывезти на материк этот металлолом. Заполярье становится все ближе и дороже каждому из нас— За год управятся?— Год уже прошел. И какой год — экологии!— Средства потребуются из бюджета?— Если б из бюджета тех, кто проскакал по тундре на железном коне…— Тогда первой должна бы побродить по этим местам прокурорская проверка, а не миссия ЮНЕСКО. Проверяющие называли себя миссией, в которую входили штатные сотрудники ЮНЕСКО: Франческо Бандарин — помощник Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры из Парижа. Дженна Бун — эксперт Международного союза охраны природы из Канады; Клементс Купер — специалист отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, тоже из Парижа. — Дотошно проверяли? — спрашиваю Амирханова, который всю неделю на острове Врангеля не отходил от проверяющих ни на шаг: был и ревизором, и полномочным представителем государственного ведомства, которое несет ответственность за то, чтобы все и везде чисто было. — В отчете комиссии есть строки: хоть ей и сообщили, что «для туризма используется только два процента территории заповедника», она тем не менее отметила, что маршруты, гостевые дома и места высадки для круизных судов распределены… без обозначения каких-либо запретных зон… Только остров Геральда остается почти полностью ненарушенной зоной объекта…" И предупреждение: увлечение туризмом может иметь «очень серьезные последствия на хрупкую окружающую среду острова…»— Что конкретно имеется в виду? Или это пункт «для солидности»?— Нет, все по делу. Заполярная природа не терпит неряшливых. Вот комиссия и предлагает нам задуматься. Ветры дуют… мусоромНекоторые служилые люди, приставленные к ответственным должностям, к сожалению, считают, что занесли в Красную книгу белого медведя, белуху, гусей да карасей — и выполнили долг перед братьями нашими меньшими. А комиссия ЮНЕСКО записывает нам в неотложную обязанность убрать мусор из-под ног. На Заполярную землю чтоб ступить, калоши надо почище вытереть. — А вам не показалось, что проверяющие чрезмерно любопытны были к военным объектам?— Нет, не показалось. К военным объектам люди везде проявляют повышенное любопытство. Другое дело — что кроется за этой любознательностью. Территория суши нашей планеты уже покрылась язвенными очагами порчи. Идет уничтожение земных легких планеты: на огромных массивах тайги появились тысячегектарные проплешины — хищническая вырубка лесов и пожары, запущенные человеком. Гибнет природа — гибнет население лесов, степей, рек, морей и океанов, и как часть природы, и как ресурсы нашего выживания. — Амирхан Магомедович, а не вызвана ли вообще эта проверка нашими заявлениями о военном строительстве на острове? Уж очень часто в документах проверки мелькает название бывшего поселка Ушаковки, где, по утверждениям проверяющих, хозяйничают военные. И что может представлять реальную опасность для арктического природного комплекса?— Тут ведь ответ простой: военные сооружают оборонные объекты не против хрупкой арктической природы, не против белых медведей и китов, заплывающих летом в эти широты. А чтоб была гарантия выживания для всех. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО берет под свой патронаж наиболее ценные и редкие сформировавшиеся комплексы природы, чтобы сохранить для потомков удивительные исключительные природообразования, чтобы люди не потерялись на Земле, а Земля — во Вселенной. Природа создала жизнь на Земле и выпестовала разум. Чтобы получилось это вечное чудо, она сделала так: и плазма человеческой крови, и морская вода состоят из раствора хлористого натрия. Нам потребовались годы и века прежде чем мы осознали и еще одно чудо: больше половины территории России «находится в плену» у вечной мерзлоты. Ее «языки» доходят до байкальских широт, до пятидесятой параллели, то есть по широте южнее Варшавы, Киева, Берлина… Но лед вечной мерзлоты — это ведь законсервированная пресная вода, из-за которой уже начинаются конфликты между людьми. В нее нынче вкладываются любой валютой: лишь бы утолить жажду. Потепление откладываетсяУченых все больше интересует Заполярье своими пока что неразгаданными тайнами. Зона вечной мерзлоты — это ведь подземные льды на огромных пространствах. Что они в себе таят? Почему под береговыми обрывами в тундре открываются вертикально-слоистые ледяные клиновидные жилы высотой в многоэтажный дом? Переплетение гигантских ледяных жил и клиньев тянется на многие километры, а над ними на эти же километры образуются то ли озера, то ли болота с гигантскими зеркалами. Долго считалось, что во время морозов рыхлая почва трескается, весной при таянии трещины заполняются водой, наступающие морозы превращают их в лед. На следующий год все повторяется: морозы — трещины — оттепель — вода опускается все ниже. Гипотеза просуществовала до наших дней, пока не заговорили о потеплении климата и угрожающем движении ледников Гренландии…И тут наткнулись на парадокс. Толщина льдов Гренландии достигает трех километров. На такую глубину не доберется оттепель. Но льды сползают в океан как бы по водяной «смазке», образующейся между островной твердью и «дном» ледяного нагромождения. В последнее время движение льда ускорилось. Значит, увеличилось его таяние? Стало быть, потепление климата дает о себе знать? Льды Гренландии растают, уровень океана поднимется на 4-6 метров? Пора строить Ноев ковчег?Но вот при активном участии наших ученых европейские институты и лаборатории нашли иное, более глубокое объяснение гренландскому феномену — аномальному таянию ледяной шубы острова. Под Гренландией плита земной коры тоньше всех — около 100 километров. Нутряное тепло Земли в этом месте (и на стыках плит) нагревает Гренландию заметно интенсивнее. Движение самих плит не прекращается и увлекает за собой гигантский ледовый материк. Отсюда и подвижка ледников, и увеличение айсбергов. А между ледовым панцирем острова и его земной твердью всегда было мокро: там текут реки, образуются озера и отдают океану свою пресную воду. Так что глобальное потепление по-прежнему под вопросом. Сегодня не только отдельные ученые, но и их коллективы опровергают страхи, сформированные на скорую руку: мол, потепление климата ведет за собой потепление воды морей, а это опасно для подводного мира. Практика же обнаруживает обратный процесс: больше рыбы ловится на небольших глубинах, вокруг отмелей и островов, где вода больше прогревается и кишит жизнью. Это наблюдается и в Баренцевом море — на западе, и в Охотском и Беринговом морях — на востоке. Заполярье становится все ближе и дороже каждому из нас. Как и ооновским и природоохранным организациям. Белухи предупреждаютНо проверяющие все-таки записали в документе свои опасения насчет нефтеразведочных работ. И даже пригрозили нам. И объяснили, почему необходимы особые строгости. "…Любая добыча углеводородов вблизи объекта (заповедника) будет представлять собой угрозу для его целостности, поскольку любое загрязнение может быть быстро перенесено на охраняемую территорию океанскими течениями и ветрами. Эти риски становятся еще более серьезными ввиду того, что добыча углеводородов в Арктике создает особые экологические проблемы и ограничивает возможность быстрого и эффективного реагирования в аварийных ситуациях из-за преобладающих природных и метеорологических условий"… Решение о продолжении предусмотренной добычи полезных ископаемых без проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) до начала соответствующих работ будет представлять сбой потенциальную опасность для объекта. А это станет основанием для объявления, скажем, заповедника «Остров Врангеля», «находящимся под угрозой» экологической опасности. — Амирхан Магомедович, а есть ли реальная основа под такими опасениями?— К сожалению. — Имея в виду наши российские заповедные территории? — Да. Характерный случай с белухами, обитающими в бассейне Ледовитого океана, но тяготеющими к более теплым беломорским водам. Некоторые наши ученые считают, что белухи играют особую роль в жизни подводного Заполярья. В частности, Виктор Владимирович Андрианов из Института экологических проблем Северо-Уральского отделения РАН в г. Архангельске, наблюдая с коллегами за белухами-роженицами, установил некоторые закономерности в их поведении. В 2003 году в южной части Онежской губы Белого моря случилась авария на нефтяной трубе. А на плоских каменных плитах морского дна губы матери-белухи облюбовали себе места для производства потомства. В Белом, Баренцевом, Карском морях обитают тысячи белух, и они тщательно выбирают безопасные места для детенышей: и чтобы вода была потеплей, и чтобы огорожены были от крупных волн. Авария на нефтетрубе произошла в сентябре 2003-го. В это время самки с малышами (достигающими веса уже более 150 килограммов) уходят из залива в открытую воду. В следующем 2004 году самки вернулись, но рожать там не стали. Подросших малышей тоже старались быстрее увести из района нефтяной аварии. Вернулись в излюбленные места лишь после 2009 года. Проверяющие обратили внимание и на следы туристов на заповедных островах. И считают, «что нынешнее количество туристов не должно быть превышено, пока не будет установлен надежный комплексный заслон экологической опасности на территории. Исходя из того факта, что остров Врангеля — удивительное, сказочное место в Арктике. — И миссия сама убедилась в этом?— Еще бы. Мы мотались по территории из конца в конец: посмотреть то, пощупать это, обозреть территории, как люди живут и работают, мешают ли люди зверям, птицам, рыбе…— А с медведями встречались? — спрашиваю Амирхана Магомедовича, не особенно надеясь на утвердительный ответ: белые медведи — это вам не белки в лесопарке. — Двадцать четыре медведя насчитали. — Сколько, сколько?— А что вы удивляетесь? Не даром же остров Врангеля считается родильным домом белых медведиц. А через месяц, уже после нашего отъезда, когда на берег выбросило мертвого кита (такое случается с китами), — продолжал Амирханов, — на пиршество собралось двести сорок мамаш с малышами. Это, если хотите, целый заполярный народ, хозяева здешней жизни. Изменение климатических условий и безудержное браконьерство сильно повлияли на их численность, довели до Красной книги. Сейчас бьют тревогу экологи — белый медведь как бы оступился и „провалился“ в демографическую яму по вине человека. Без нашей помощи он из нее не выберется. Гордимся… утраченным?…Теперь мы гордимся тем, что, к примеру, последнюю находку цельного скелета морской коровы Стеллера нашли наши советские специалисты. И совсем недавно — в 1987 году, на западном берегу заповедного острова Беринга (в составе Командорских островов). Длина скелета морской буренки — 3 метра. Морская корова Георга Стеллера исчезла с лица Земли всего за 27 лет после того, как он ее открыл. Кому она помешала — тихая, неторопливая, с массой, превышающей 10 тонн и питающейся морской капустой?Плакать хочется над списком братьев наших старших, истребленных случайно поумневшими обезьянами, воспользовавшимися, вероятно, роковой ошибкой Творца. Но сегодня-то мы это осознали. Или нет?— Амирхан Магомедович, если честно, стыдно было показывать коллегам из ЮНЕСКО чешую стальной брони острова? Ведь сознаешь при этом: не медведи же, не песцы и не гуси-лебеди катаются на пустых бочках по заповедному острову. А люди, считающие себя интеллектуалами и хозяевами великой страны, ее несметных богатств, одним словом, патриоты России. — Утешаешь себя тем, что это сделали до тебя. Наверное, выполняли государственное задание и считали, что им не до мелочей; они, мол, не чистюли, сами живут, пока костер горит: геологи, строители, экологи…— Неужели и экологи? Хотя чего тут лицемерить — и шкуры белых медведей на полу, и рога „краснокнижных“ баранов на стенах кабинетов, и чучела исчезающих птиц, и бивни мамонта, и „усы“ голубых китов… Уважаемые властью люди располагают этими „подсудными“ уликами, члены общественных и государственных палат и контрольных органов, защищенные юридической неприкосновенностью. Раньше в моде были взятки щенками борзых, ныне — лицензии на отстрел редкой дичи. Вместо послесловияНа острове Врангеля военные экологи продолжают интенсивную работу по рекультивации полученных за многие десятилетия земель заповедника. Уже очищены окрестности бухты Сомнительной, завершается чистка территории бывшего аэродрома „Звездный“. Экологи посчитали добычу: 600 тонн металлолома… Они вывезут на материк 2,5 тысячи старых бочек, военным потребуется сугубо гражданская техника — два новых пакетировочных пресса для прессования металла. Операции зачистки обойдутся, конечно, в копеечку, но ученые ставят ныне вопрос круче:— Первобытная природа имеет полное право на автономное существование рядом с современной цивилизацией. И рассчитывает на взаимопонимание. С октября 2014 года на острове Врангеля на охране воздушных границ России находятся подразделения Восточного военного округа. А. Амирханов, как и миссия ЮНЕСКО, считает, что привести в надлежащий вид территорию заповедника можно за короткий срок. Отсчет пошел с 2018 года. Так и записали в материалах проверки: „Состоянию объекта (заповедника) ничто не угрожает“. Мы, люди, — великое создание Случая и Творца. И нас объединяет одно немыслимо великое прошлое. Одно, другого нет и не будет. Оно действительно такое, без преувеличения: мы выжили и уцелели на неустроенной для этого Земле. Этот факт, очевидный каждому, подлежит глубокому переосмыслению: мы уцелели не одни, и в этом секрет нашего самосохранения. Но мы по пути к совершенству растеряли многое и многих, показавшихся нам обузой. И только теперь начинаем осознавать: наше спасение — в возвращении к истокам, чистым как родники оазисов. И вечным как они. Остров Врангеля — Анадырь — Москва