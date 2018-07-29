Севастополь не дождался Путина

Херсонес Таврический — всемирно известный историко-археологический заповедник в Севастополе . Античное городище возрастом больше двух тысяч лет, мощный полис Византийской империи, где в 988 году приняли христианство по греческому обряду великий князь киевский Владимир Святославович и его дружина. По убеждению Владимира Путина , духовные скрепы Россиид именно в Херсонесе.

Накануне нынешних юбилейных торжеств в честь крещения Руси была еще раз четко озвучена официальная позиция властей и Русской православной церкви : Херсонес — вот место, откуда христианство пришло в Россию . Не уплывший в самостийность Киев, а именно легендарный крымский берег стал отправной точкой цивилизационного выбора нашего народа. Последующие события на днепровских кручах с массовым крещением киевлян — уже вторичны.

Судя по масштабу июльских приготовлений, размах торжеств в Севастополе ожидался такой, что гарантированно затмил бы киевские празднования. По сути, на месте крещения князя Владимира окончательно решался вопрос о российской принадлежности самого Крестителя Руси. Многие были убеждены: обязательно приедет президент, а праздничный молебен на древних камнях Херсонеса должен провести Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ожидания казались вполне логичными. Напомним декабрь-2014, ежегодное президентское послание, знаковые слова самого Путина о Крыме и Херсонесе: «Здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестили всю Русь.

И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь , Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационной и сакральной значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм»…

Прозвучали в том послании слова о духовной почве, на которой наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. О мощной духовной объединяющей силе, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы. И все это пришло от святой Херсонесской купели!

Осенью 2015-го Путин возил в Свято-Владимирский собор Херсонеса друга-Берлускони. Ровно год назад провел встречу с учеными в заповеднике «Херсонес Таврический», где сделал еще одно важнейшее заявление: «Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку . Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства».

— Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности, — добавил он.

Раз так, никто не сомневался, что основные торжества юбилейного Дня крещения Руси пройдут в Севастополе. Тем более, — #КрымНаш. И юбилейное 1030-летие могло еще раз продемонстрировать миру этот непреложный факт.

Однако случилось по-другому. Патриарх Кирилл совершил божественную литургию на Соборной площади Кремля. Главный крестный ход страны — по московскому Боровицкому холму, к новодельному памятнику святому князю. Хотя самой Москвы в момент крещения Владимира Святославовича даже в помине не существовало.

«Русская Мекка» удивленно смотрела столичную трансляцию и задавалась тяжким вопросом: как теперь быть со скрепами, которые лежат в Херсонесе? Или уже не лежат?

Официального объяснения ситуации пока нет. Кажутся грустным анекдотом севастопольские разговоры: мол, Владимир Владимирович не приехал, потому что устал на саммите БРИКС в Африке.

Тем временем очередной победный гопак пляшут украинские небратья. По их мнению, сработала так называемая «Крымская декларация» о непризнании воссоединения полуострова с Россией, опубликованная накануне Госдепом США . Далее последовала заява внешнеполитической службы ЕС про «сильную и принципиальную позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией и нарушения территориальной целостности Украины ». Европа в очередной раз обвинила РФ в нарушении международного права, подчеркнув, что действия Москвы опасны «для миропорядка и суверенитета других государств». В ответ бандеровцы Верховной Рады поспешили глубоко поблагодарить Вашингтон и Брюссель , пообещав «верить и не бояться бороться».

Трудно представить, что лицемерное госдеповское Jus ex injuria non oritur — право не может возникнуть из правонарушения — действительно сломало грандиозные крымские планы. Но факт, что называется, «на лице» — ошеломленный Севастополь выслушал путинское приветствие, направленное «участникам и гостям торжественного концерта в честь 1030-летия Крещения Руси». Концерт прошел в субботу на новой сценической площадке заповедника «Херсонес Таврический». Пел хор московского Сретенского монастыря. Главным зрителем был Дмитрий Медведев

Местная публика вспоминает, как два года назад в Крыму премьер-министр выдал пенсионерам курортной Феодосии судьбоносный мэм: «Денег нет, но вы держитесь». Тогда крымчане жаловались на маленькую пенсию. Далеко впереди была «радостная весть» про новый пенсионный возраст.

Любопытная подробность нынешнего визита. «Российский премьер Дмитрий Медведев и глава Крыма Сергей Аксенов посетили концерт хора Сретенского монастыря в Херсонесе», — настойчиво и с нескрываемым удовольствием сообщает пресс-служба правительства республики. То есть, откровенно дают понять, несмотря на аресты ближайших соратников Аксенова и ширящуюся информацию о его скорой отставке, он слушает монашеское пение вместе с Дмитрием Анатольевичем. Значит, облечен доверием.

Еще один спектакль-концерт «Князь Владимир» устроили в Севастопольском академическом русской драматическом театре им. А. В. Луначарского. Роль княгини Ольги исполнила Илза Лиепа, благоверного князя сыграл Михаил Пореченков . Ресурсы обеспечил мэр Москвы Сергей Собянин . На спектакле присутствовали губернатор Дмитрий Овсянников , чиновники региона, военные и дети из «Артека». Для горожан поставили большие проекционные экраны на улице.

Воскресное празднование Дня Военно-морского флота в Севастополе начался холостым выстрелом из корабельного орудия XIX века. Морская пушка восстановлена мастерами флотского завода. Смотр боевых кораблей ЧФ впервые провел новый командующий Александр Моисеев . У вице-адмирала орден Мужества и звание Героя России за ракетные пуски с атомных подводных крейсеров у Северного полюса.

В парадном черноморском строю — новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631, шифр «Буян-М», который только что пришел в город русской славы. На борту МРК — пусковая установка крылатых ракет большой дальности «Калибр» и противокорабельных «Ониксов».

Черноморская эскадра — основа нашего морского отряда у берегов Сирии , остро нуждается в пополнении подобными кораблями. Но по факту их всего три: «Вышний Волочек» на параде, «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — в составе Средиземноморской группировки. Кстати, осенью 2015-го именно эти «Буяны-М» нанесли первый ракетный удар по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря. Уже в нынешнем году оба МРК совершили переход из Каспия по Волге и Дону в Азовское и Черное море. Аполтора месяца назад срочно покинули Севастопольскую бухту и ушли к Сирии.

Наверное, в первый раз на День ВМФ совершенно пустынной оказалась Графская пристань. Сюда не пустили журналистов и публику, на ступенях — только оркестр и моряки почетного караула, встречающие VIP–яхту «Сапсан». Такой режим безопасности обеспечили для участника парада, председателя правительства России Медведева.

Увы, российские боевые корабли сегодня строят гораздо медленней VIP–яхт.