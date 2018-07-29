Севастополь не дождался Путина 

Херсонес Таврический — всемирно известный историко-археологический заповедник в Севастополе. Античное городище возрастом больше двух тысяч лет, мощный полис Византийской империи, где в 988 году приняли христианство по греческому обряду великий князь киевский Владимир Святославович и его дружина. По убеждению Владимира Путина, духовные скрепы Россиид именно в Херсонесе.
Накануне нынешних юбилейных торжеств в честь крещения Руси была еще раз четко озвучена официальная позиция властей и Русской православной церкви: Херсонес — вот место, откуда христианство пришло в Россию. Не уплывший в самостийность Киев, а именно легендарный крымский берег стал отправной точкой цивилизационного выбора нашего народа. Последующие события на днепровских кручах с массовым крещением киевлян — уже вторичны.
Судя по масштабу июльских приготовлений, размах торжеств в Севастополе ожидался такой, что гарантированно затмил бы киевские празднования. По сути, на месте крещения князя Владимира окончательно решался вопрос о российской принадлежности самого Крестителя Руси. Многие были убеждены: обязательно приедет президент, а праздничный молебен на древних камнях Херсонеса должен провести Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ожидания казались вполне логичными. Напомним декабрь-2014, ежегодное президентское послание, знаковые слова самого Путина о Крыме и Херсонесе: «Здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестили всю Русь.
И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационной и сакральной значение. Так же как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм»…
Прозвучали в том послании слова о духовной почве, на которой наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. О мощной духовной объединяющей силе, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы. И все это пришло от святой Херсонесской купели!
Осенью 2015-го Путин возил в Свято-Владимирский собор Херсонеса друга-Берлускони. Ровно год назад провел встречу с учеными в заповеднике «Херсонес Таврический», где сделал еще одно важнейшее заявление: «Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку. Дело не в том, что здесь князь Владимир крестился, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства».
— Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего государства, нашего народа и для нашей государственности, — добавил он.
Раз так, никто не сомневался, что основные торжества юбилейного Дня крещения Руси пройдут в Севастополе. Тем более, — #КрымНаш. И юбилейное 1030-летие могло еще раз продемонстрировать миру этот непреложный факт.
Однако случилось по-другому. Патриарх Кирилл совершил божественную литургию на Соборной площади Кремля. Главный крестный ход страны — по московскому Боровицкому холму, к новодельному памятнику святому князю. Хотя самой Москвы в момент крещения Владимира Святославовича даже в помине не существовало.
«Русская Мекка» удивленно смотрела столичную трансляцию и задавалась тяжким вопросом: как теперь быть со скрепами, которые лежат в Херсонесе? Или уже не лежат?
Официального объяснения ситуации пока нет. Кажутся грустным анекдотом севастопольские разговоры: мол, Владимир Владимирович не приехал, потому что устал на саммите БРИКС в Африке.
Тем временем очередной победный гопак пляшут украинские небратья. По их мнению, сработала так называемая «Крымская декларация» о непризнании воссоединения полуострова с Россией, опубликованная накануне Госдепом США. Далее последовала заява внешнеполитической службы ЕС про «сильную и принципиальную позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией и нарушения территориальной целостности Украины». Европа в очередной раз обвинила РФ в нарушении международного права, подчеркнув, что действия Москвы опасны «для миропорядка и суверенитета других государств». В ответ бандеровцы Верховной Рады поспешили глубоко поблагодарить Вашингтон и Брюссель, пообещав «верить и не бояться бороться».
Трудно представить, что лицемерное госдеповское Jus ex injuria non oritur — право не может возникнуть из правонарушения — действительно сломало грандиозные крымские планы. Но факт, что называется, «на лице» — ошеломленный Севастополь выслушал путинское приветствие, направленное «участникам и гостям торжественного концерта в честь 1030-летия Крещения Руси». Концерт прошел в субботу на новой сценической площадке заповедника «Херсонес Таврический». Пел хор московского Сретенского монастыря. Главным зрителем был Дмитрий Медведев.
Местная публика вспоминает, как два года назад в Крыму премьер-министр выдал пенсионерам курортной Феодосии судьбоносный мэм: «Денег нет, но вы держитесь». Тогда крымчане жаловались на маленькую пенсию. Далеко впереди была «радостная весть» про новый пенсионный возраст.
Любопытная подробность нынешнего визита. «Российский премьер Дмитрий Медведев и глава Крыма Сергей Аксенов посетили концерт хора Сретенского монастыря в Херсонесе», — настойчиво и с нескрываемым удовольствием сообщает пресс-служба правительства республики. То есть, откровенно дают понять, несмотря на аресты ближайших соратников Аксенова и ширящуюся информацию о его скорой отставке, он слушает монашеское пение вместе с Дмитрием Анатольевичем. Значит, облечен доверием.
Еще один спектакль-концерт «Князь Владимир» устроили в Севастопольском академическом русской драматическом театре им. А. В. Луначарского. Роль княгини Ольги исполнила Илза Лиепа, благоверного князя сыграл Михаил Пореченков. Ресурсы обеспечил мэр Москвы Сергей Собянин. На спектакле присутствовали губернатор Дмитрий Овсянников, чиновники региона, военные и дети из «Артека». Для горожан поставили большие проекционные экраны на улице.
Воскресное празднование Дня Военно-морского флота в Севастополе начался холостым выстрелом из корабельного орудия XIX века. Морская пушка восстановлена мастерами флотского завода. Смотр боевых кораблей ЧФ впервые провел новый командующий Александр Моисеев. У вице-адмирала орден Мужества и звание Героя России за ракетные пуски с атомных подводных крейсеров у Северного полюса.
В парадном черноморском строю — новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631, шифр «Буян-М», который только что пришел в город русской славы. На борту МРК — пусковая установка крылатых ракет большой дальности «Калибр» и противокорабельных «Ониксов».
Черноморская эскадра — основа нашего морского отряда у берегов Сирии, остро нуждается в пополнении подобными кораблями. Но по факту их всего три: «Вышний Волочек» на параде, «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — в составе Средиземноморской группировки. Кстати, осенью 2015-го именно эти «Буяны-М» нанесли первый ракетный удар по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря. Уже в нынешнем году оба МРК совершили переход из Каспия по Волге и Дону в Азовское и Черное море. Аполтора месяца назад срочно покинули Севастопольскую бухту и ушли к Сирии.
Наверное, в первый раз на День ВМФ совершенно пустынной оказалась Графская пристань. Сюда не пустили журналистов и публику, на ступенях — только оркестр и моряки почетного караула, встречающие VIP–яхту «Сапсан». Такой режим безопасности обеспечили для участника парада, председателя правительства России Медведева.
Всего полгода назад Окская судоверфь Нижегородской области сдала Министерству обороны этот головной рейдовый парадно-разъездной катер проекта 21270. Как пишут злые блогеры, «получилась яхта олигарха средней паршивости, ностальгирующего по речным трамвайчикам». Кроме «Сапсана», еще четыре катера для людей с большими звездами спустила на воду «Северная верфь» Санкт-Петербурга.
Увы, российские боевые корабли сегодня строят гораздо медленней VIP–яхт.