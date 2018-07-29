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Блогер Илья Варламов собирает деньги на реконструкцию двух домов в Бузулуке
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Блогер Илья Варламов собирает деньги на реконструкцию двух домов в Бузулуке 

АиФ-Оренбург 18 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Известный блогер Илья Варламов презентовал свой фонд сохранения исторического наследия «Внимание». Этот проект направлен на помощь тем, кто неравнодушен к старинным домам и архитектуре. Уже сейчас в списке объектов, на которые объявлен сбор средств для реставрации, значатся семь адресов по всей стране. Два дома находятся на улице Кирова в Бузулуке.
Особняк в стиле модерн начала прошлого столетия, расположенный по улице Кирова, 40 в Бузулуке, требует немалых вложений. Подобных зданий с башенками в городе больше нет. В списке необходимых работ — изучение строителями восстановление стены и фасада, замена сгнивших венцов дома. На все необходимо 955 000 рублей.
Второй дом — по улице Кирова, 35/1 — требует меньших вложений. Работы по восстановлению утраченного деревянного декора на наличниках и фасаде будет выполнять профессиональный столяр, но на все нужно собрать 120 000 рублей.
На первый объект собрано 2150 рублей, на второй — 1750 рублей.
«Фонд Ильи сам вышел на нас и предложил подать заявку на сбор средств, — рассказала координатор движения по сохранению исторической среды в Бузулуке Анна Мельникова. — Сейчас мы рассматриваем возможность подать еще несколько заявок».
Пожертвовать любую сумму на реставрацию старых особняков может любой желающий на сайте фонда.
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