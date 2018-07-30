Серфер снял невероятное видео изнутри «волны всей жизни»

Серфер Коа Смит прилетел в Намибию с Гавайских островов ради «волны всей жизни» и запечатлел на видео серф по волне восьмибалльного шторма, при котором высота достигает 7,5 метров, передает телеканал «360».

Прокатиться на ней ему удалось на протяжении мили (более 1,5 км). Об этом сообщила Daily Mail.

Коа Смит сумел поймать волну, о которой мечтают все серферы мира, и запечатлеть свое скольжение по ней с помощью съемки на камеру Go Pro, прикрепленной к беспилотнику.

Коа занимался серфом с трех лет, теперь ему 23 и он добрался через полмира на западное побережье Африки, чтобы поймать волну всей жизни и 120 секунд пролететь на 8-метровой волне.

"Я хотел бы верить, что все, чем я занимался в течение жизни, привело к этому моменту", — признался Коа.