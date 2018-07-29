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Омбудсмен Чечни назвал ложной информацию ряда СМИ о неоказании помощи в СИЗО
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Омбудсмен Чечни назвал ложной информацию ряда СМИ о неоказании помощи в СИЗО 

ТАСС 47 минут назад
ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев назвал ложной распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что задержанному чеченского СИЗО №1 Ибрагиму Янгулбаеву с диагнозом острый аппендицит в течение месяца не оказывалась медицинская помощь.
В СМИ также сообщалось, что сотрудники СИЗО не позволяли госпитализировать Янгулбаева и оставить его в лечебном учреждении после операции по удалению аппендикса.
"К сожалению, вновь не корректно повели себя отдельные СМИ. Информация вокруг этого случая явно была преувеличена, более того ее можно назвать предвзятой и даже ложной. Как сегодня сообщил мне начальник УФСИН по Чечне, здоровье Янгулбаева улучшается. Известно, что он находится в современном оборудованном лечебно-профилактическом учреждении и наравне с другими проходит лечение", — передает пресс-служба уполномоченного по правам человека в ЧР слова Нухажиева.
По данным омбудсмена, Янгулбаев находится на лечении в хирургическом отделении 9-й больницы Грозного. Заключенному оказывается необходимая медицинская помощь. Сам Янгулбаев, утверждает уполномоченный, выражает озабоченность и непонимание того, что ситуация вокруг него обострилась в информационном поле.
"Он сам лично рассказал, что ни он, ни его родственники ни к кому не обращались с жалобами на медицинский персонал СИЗО. Он, находясь в городской больнице, подтвердил, что ему в полной мере оказывается медицинская помощь", — цитирует пресс-служба слова омбудсмена.
По информации республиканского управления ФСИН, 11 июля перед выездом на судебное заседание Янгулбаев был осмотрен врачом медицинской части учреждения, каких-либо жалоб на самочувствие обвиняемый не высказывал. В ходе судебного заседания в зале суда обвиняемому стало плохо, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Затем Янгулбаев был доставлен в Республиканскую клиническую больницу и прооперирован. В настоящее время обвиняемый находится на лечении Республиканской клинической больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.
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