В США испугались последствий «падения режима» в Иране

Райт отметила, что Вашингтон обеспокоен вопросом того, как будет складываться ситуация, когда власть в Иране станет уязвимой, начнет слабеть и разваливаться. «Никаких оппозиционных групп, которые были бы популярны внутри Ирана, так и не появилось, поэтому один из главных вопросов заключается в том, кто заменит собой режим», — приводит ее слова ИноТВ.

Обозреватель The New Yorker напомнила, численность населения в Иране составляет 80 млн человек, страна является одним из «геостратегических активов» в мире, так как влияет на происходящее в Ормузском проливе, через который проходит «огромная доля мировых экспортных поставок нефти». «Таким образом, происходящее в Иране очень важно даже для тех из нас, кто живет от него очень далеко», — заметила она.

По словам Райт, внешняя политика США работает на пределе военных возможностей. «Идея о том, чтобы восстановить еще одну зону военных действий, внушает страх», — сказала она.

«Таким образом, идет ли речь о падении режима по причине его собственной неэффективности и внутренней оппозиции или же о военной операции в любом виде, план «Б» о том, что же делать дальше, совершенно не ясен, и, в каком-то смысле, это — самый пугающий аспект этой проблемы», — заключила обозреватель The New Yorker.