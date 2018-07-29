Умерла одна из руководительниц «Союза советских граждан в Бельгии»

Более 70 лет назад, тогда 15-летняя уроженка украинского города Николаев была насильно угнана гитлеровцами в рабство. «Меня схватили в ходе облавы, в тот момент, когда я шла на базар, потом бросили в вагон для скота и угнали в Германию », — ранее рассказывала Мария Дмитриевна пережитое корреспонденту агентства.

К русским, угнанным на работы во вражескую Германию, тогда не иначе как с издевательствами и побоями не относились. И девочку Машу неоднократно подвергали жестокому наказанию за непокорность. В немецких трудовых лагерях, в которых Мария Костылева провела три года, находились бельгийские парни. Они были единственными, кто относился к советским девчонкам по-человечески, и с одним из которых Маша стала общаться.

Освобожденная из плена она не думала остаться за границей, но, будучи влюблена, поехала за своим избранником и мужем в Бельгию.

"Но мы с Машей вынесли, что Родину надо любить, как свою мать, и пронесли это через всю нашу жизнь. Нам дали бельгийское подданство, но в душе мы навсегда остались советскими, русскими", — вспоминает подруга Марии Костылевой, председатель «Союза советских граждан в Бельгии» Вера Кушнарева.

Любовь к Родине подруги сохранили навсегда. Неслучайно дочь Марии Дмитриевны — Моник Дойгеларе-Мулен — более 35 лет проработала в представительстве АПН в Брюсселе.

Целью «Союза советских граждан в Бельгии», согласно уставу организации, является «объединение всех граждан СССР, проживающих в Бельгии, для развития культурных связей с Родиной и для воспитания и поддержания в них лучших качеств советских людей и, прежде всего, советского патриотизма».

Даже в разгар холодной войны члены организации отмечали советские праздники и участвовали в акциях в поддержку СССР.