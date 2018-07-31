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Юбилей образования суворовских и нахимовских училищ отметят в Москве 22 августа
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Юбилей образования суворовских и нахимовских училищ отметят в Москве 22 августа 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжества по случаю 75-летия образования СВУ и НВМУ пройдут на Суворовской площади.
В столичном офисе Российского кадетского братства и Международной Ассоциации «Кадетское Братство» состоялось совещание по вопросам подготовки к празднованию 75-летия со дня образования Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ. Об этом сообщил председатель общественной организации «Московские Суворовцы», помощник председателя Международной Ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров.
По его словам, в заседании приняли участие представители всех общественных объединений, представляющих суворовское и кадетское движение в России.
«Собравшиеся обсудили и приняли праздничную программу по поводу 75-летнего юбилея СВУ и НФМУ. По итогам было принято решение, что 22 августа в десять часов утра на Суворовской площади возле театра Российской Армии будет сбор гостей, — отметил Дмитрий Нестеров. — Затем планируется возложение цветов к монументу генералиссимуса А. В. Суворова, памятнику воинам-интернационалистам и военным морякам-подводникам. После чего на территории Музея Вооруженных Сил РФ пройдет праздничный концерт и будет развёрнута полевая кухня с «суворовской» кашей».
Программу праздничных мероприятий поддержали и утвердили в Департаменте культуры Министерства обороны РФ. Как рассказал председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров, на совещании под председательством директора Департамента культуры Министерства обороны РФ Владимира Буздыгана была подтверждена и официальная дата праздничных торжеств.
«С радостью приглашаем 22 августа на это мероприятие всех кадет Москвы, как продолжателей исторических традиций служению Отечества с детства, а также всех жителей столицы, кто поддерживает суворовское и кадетское движение в России», — заключил организатор акции Дмитрий Нестеров.
21 августа 1943 года было принято решение Совета народных комиссаров СССР и Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической Партии большевиков за № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». В документе говорилось, для устройства, воспитания и обучения детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего 4500 человек, со сроком обучения 7 лет с закрытым пансионатом для воспитанников.
В результате, в период с 10 сентября по 1 декабря 1943 года были сформированы Краснодарское СВУ в Майкопе, Новочеркасское СВУ в Новочеркасске, Сталинградское СВУ в Астрахани, Воронежское СВУ в Воронеже, Харьковское СВУ в Чугуеве, Курское СВУ в Курске, Орловское СВУ в Ельце, Калининское СВУ в Калинине, Ставропольское СВУ в Ставрополе.
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