Юбилей образования суворовских и нахимовских училищ отметят в Москве 22 августа

Торжества по случаю 75-летия образования СВУ и НВМУ пройдут на Суворовской площади.

В столичном офисе Российского кадетского братства и Международной Ассоциации «Кадетское Братство» состоялось совещание по вопросам подготовки к празднованию 75-летия со дня образования Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ. Об этом сообщил председатель общественной организации «Московские Суворовцы», помощник председателя Международной Ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров.

По его словам, в заседании приняли участие представители всех общественных объединений, представляющих суворовское и кадетское движение в России

«Собравшиеся обсудили и приняли праздничную программу по поводу 75-летнего юбилея СВУ и НФМУ. По итогам было принято решение, что 22 августа в десять часов утра на Суворовской площади возле театра Российской Армии будет сбор гостей, — отметил Дмитрий Нестеров . — Затем планируется возложение цветов к монументу генералиссимуса А. В. Суворова, памятнику воинам-интернационалистам и военным морякам-подводникам. После чего на территории Музея Вооруженных Сил РФ пройдет праздничный концерт и будет развёрнута полевая кухня с «суворовской» кашей».

Программу праздничных мероприятий поддержали и утвердили в Департаменте культуры Министерства обороны РФ . Как рассказал председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров, на совещании под председательством директора Департамента культуры Министерства обороны РФ Владимира Буздыгана была подтверждена и официальная дата праздничных торжеств.

«С радостью приглашаем 22 августа на это мероприятие всех кадет Москвы , как продолжателей исторических традиций служению Отечества с детства, а также всех жителей столицы, кто поддерживает суворовское и кадетское движение в России», — заключил организатор акции Дмитрий Нестеров.

21 августа 1943 года было принято решение Совета народных комиссаров СССР и Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической Партии большевиков за № 901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». В документе говорилось, для устройства, воспитания и обучения детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом, всего 4500 человек, со сроком обучения 7 лет с закрытым пансионатом для воспитанников.