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И мы еще споем…
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И мы еще споем… 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Иностранные участники кинологического конкурса «Верный друг» Армейских международных игр-2018 отмечают четкую организацию соревнований и хвалят русское гостеприимство.
— Это честные игры, здесь четкий порядок, — говорит полковник вооруженных сил Китайской Народной Республики, глава национальной команды на конкурсе военных кинологов Чэнь Чанлинь. — В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России нас традиционно хорошо встретили и создали все условия — как для людей, так и для служебных животных.
На специализированном полигоне в Дмитровском районе сегодня прошел первый этап конкурса: «Дог-биатлон» — индивидуальная гонка». Это одно из самых напряженных состязаний, требующее от участников предельной собранности и отдачи. Здесь проверяются физическая выносливость конкурсантов — военнослужащего и его подопечной собаки, их умение выполнять упражнения на огневом рубеже.
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-центре конкурса «Верный друг» Армейских международных игр-2018, дистанция протяженностью 3 200 метров оборудована местом для выполнения практической стрельбы из спортивной биатлонной винтовки БИ-7-2 калибра 5,6 мм. Первое упражнение на огневом рубеже — стрельба из мелкокалиберной винтовки из положении лежа проводится через 800 метров после старта. Второй огневой рубеж — стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя выполняется через 2 километра 400 метров после старта.
Первым стартовым номером в этом году по жеребьевке стал военнослужащий из команды Китая сержант Дин Тао с бельгийской овчаркой малинуа по кличке «Питэ». Китайцы выступили хорошо, как и наши, но лидировал в первый день соревнований белорусский кинологический расчет.
— Конечно, мы очень рады победному результату младшего сержанта Евгения Шатравко и его немецкой овчарки Цицерона, — говорит руководитель национальной команды армии Республики Беларусь подполковник Андрей Бордуков. — Солдат-срочник участвует в таких международных соревнованиях впервые, а Цицерон у нас — пес заслуженный. На конкурсе «Верный друг» он уже в третий раз. И результаты стабильно высокие показывает, и в прошлом году получил замечательную награду — приз зрительских симпатий. Теперь, надеемся, и главный приз соревнований возьмет.
Долго разговаривать нам с Андреем Бордуковым не пришлось: офицера позвали на… «международные соревнования дружественных армий по рыбалке».
Управление службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации, которое возглавляет генерал-майор Владимир Головачев, командование 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России и власти Дмитровского района Московской области стараются сделать все возможное, чтобы иностранные участники кинологического конкурса «Верный друг» чувствовали себя на российской земле как дома. Военнослужащих из Китая, Ирана, Египта, Алжира, Узбекистана и Белоруссии окружили заботой и вниманием. Для участников соревнований проводятся различные культурно-досуговые мероприятия. Национальные команды уже посетили достопримечательные места древнего Дмитрова и Перемиловскую высоту, где в 1941-м было остановлено наступление фашистских войск на Москву. Для солдат и офицеров дружественных армий проводятся концерты, а сами они участвуют, помимо кинологических соревнований, в различных конкурсах.
Прощаясь, подполковник Андрей Бордуков рассказал, что в прошлом году белорусы победили в неформальном песенном конкурсе.
— Спели «Беловежскую пущу» так, что все вздрогнули, — сказал он. — Даже те, кто русского языка не знал. В этом году тоже обязательно споем…
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