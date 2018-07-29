Что соблазнило белорусскую героиню на кругосветку на мотоцикле

Екатерине Дубаневич страсть к земным приключениям — в этом смысле — ничем не грозит. Но и длинный список конкурентов за спиной у нее не маячит. Она может стать первой белорусской женщиной, совершившей кругосветное путешествие длиною в сто тысяч километров на мотоцикле, сообщает БЕЛТА.

На резонный вопрос, почему в дальний путь она отправляется на двух колесах, героиня поясняет, что мотоциклет «ближе к миру и природе». Езда в машине, по ее словам, похожа на просмотр телевизора. Конечно, в автомобиле больше комфорта, но ты лишен очарования природы. Запах хвои, капли дождя, теплый ветер и утренний туман. А, кроме того, с мотоциклом ты еще и единый организм, управляешь телом.

"Это серьезное испытание как для наших с мужем отношений, так и для родителей. Они очень волнуются за меня и переживают. Пытались даже отговорить, потом смирились. В прошлом я успела проехала 12 тысяч километров до Сахалина и Курильских островов. Когда готовилась к путешествию, папа пытался уговорить мужа, чтобы тот сломал мотоцикл, а мы отправились на самолете в теплые страны, как все нормальные люди", — не без юмора вспоминает любитель странствий.

Подготовка к путешествию, рассказала она, началась год назад. За это время была оформлена гора бумаг. Кроме того, перед поездкой — постоянные тренировки. Еще одна из серьезных проблем — как ввозить мотоцикл в зарубежные страны. Почти везде запрашивают залог в размере его стоимости. Например, в Египте требуется пошлина в размере пятикратной стоимости машины.

По автомобильным меркам мотоцикл у Екатерины — типичный кроссовер. Ему комфортно преодолевать бездорожье, но на нем приятно чувствовать себя ласточкой и на асфальте. Перед покупкой пилот посмотрела много вариантов, но BMW GS показался ей наиболее сбалансированным по своим качествам. Относительно большой бак, чуть больше 17 литров, на котором можно пролететь 400 верст на одной заправке.

Сейчас, признается Екатерина, она плохо спит, ворочается, просыпается. «А вот когда ты садишься на мотоцикл, ты уже думаешь не о страхах. Организм работает в другом режиме, иммунная система тоже перестраивается. В путешествии будешь спать продрогшая в палатке — и даже не чихнешь потом. А дома от мороженого можно простудиться».

Муж Екатерины, по мнению знатоков, — талантливый механик. Поэтому техническую часть подготовки экспедиции он берет на себя. Мотоцикл разобрал едва ли не до рамы. Установил новый двигатель, усилил детали. Подвесил два больших алюминиевых кофра. Один под инструмент и самые необходимые запчасти. Второй кофр — туристический. Туда уместились палатка, спальник, посуда и другие мелочи. В общем, муж сделал все, чтобы путешествие прошло с минимальными проблемами. И, конечно, не без тревоги будет ожидать возвращение «Пенелопы».

На вопрос, почему в кругосветку стартует только один член семьи, Екатерина скромно отвечает: у «мужа иная страсть». Если она горит путешествиями, то он заземлен на любви к механике. Может позвонить среди ночи и сказать: «Послушай, как звучит двигатель после ремонта!»

Ну и меркантильная сторона вопроса тоже учтена в семейном бюджете. Если отправляться вдвоем, вздыхает Екатерина, все расходы умножаются на два. А достаточных средств на такую поездку пока еще нет. Поэтому в дороге она планирует подрабатывать: где-то удаленно с компьютера, где-то наниматься на временную работу, не исключает и заработок за еду и кров. К слову, поддержать данный проект можно, напоминает она, на сайте motokatrina.com.

Стало известно, что в Беларусь возвращается 18 августа известный путешественник-мотоциклист Олег Харитонов . В этот же день стартует и Екатерина. В столице Союзного государства запланирована их рукопожатие и символическая передача эстафеты.