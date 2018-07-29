Золотая лира Аполлона и свирель сатира снова заиграли

В пятницу, 27 июля, сотрудники Гормоста отмыли и привели в порядок четыре фонтана столичного сада «Аквариум». Для этого опытным специалистам понадобилось три часа.

Гуляя в саду «Аквариум» невольно погружаешься в атмосферу сказок и мифологии. Рядом шумит Садовое кольцо и Тверская, а в парке время будто замедлилось: наигрывает свою мелодию плутоватый бронзовый сатир, не мешая, впрочем, музицировать богу искусств Аполлону, шелестит вода в фонтанах, призывая остановиться, отдохнуть и подумать о вечном. Между сатиром и Аполллоно расположился фонтан «Ручей», а чуть в стороне от них, в гроте «Медуза горгона», спрятался еще один знаменитый персонаж древнегреческих мифов…

Впрочем, всю эту красоту мы оценили не сразу, ибо «божественное» население сада сегодня было занято совершенно бытовыми делами — благодаря сотрудникам Гормоста у них случился «банный день». Всю воду из фонтанов слили, и началась «зачистка», без которой сад, фонтаны и их мифологические хозяева не выглядели бы так роскошно, какими привыкли их видеть москвичи.

О заботах Гормоста обычно не думаем: ну, бьет фонтан и бьет. Но следить за ним непросто.

— По графику мы моем эти фонтаны дважды в неделю. Процесс занимает три часа, — рассказывает заместитель начальника участка «Гормост-Фонтаны» Виталий Давыдов

Сначала работники Гормоста аккуратно обрабатывают гранитные поверхности чаши фонтанов моющими средствами — тут же центр города, пыли много. Сатир терпелив: с чистенькими копытцами завлекать нимф сподручнее!

Опыт у сотрудников предприятия накоплен уже солидный. Убрать из воды всю органику, сделать все быстро, чтобы любители фонтанов и заметить не успели, что в их работе случился перерыв, — большое искусство. Через три часа мрамор блестит как новый, вода кажется хрустальной, боги готовы петь о любви.

О своей работе сотрудники Гормоста рассказывать особо не привыкли, хотя делают они очень много: предприятие обслуживает 67 таких объектов! О некоторых из них Виталий Александрович рассказывает так тепло, будто говорит о детях. Вот, например, недалеко от Третьяковки в Лаврушинском переулке находится фонтан «Вдохновение»:

— Композиция там оригинальная и сложная. Три картины наклонены друг к другу, а в верхней части багета находится щелевая насадка, из которой вода подается каскадом, — объясняет Давыдов.

Красиво — да, но уход-то сложный! Непросто следить и за фонтаном-ротондой «Наталья и Александр», изображающем Пушкина и Гончарову. Уход за ним требуется особый: он единственный в городе подает питьевую воду.

Труднее всего сотрудникам Гормоста обслуживать плавающие фонтаны в акватории Водоотводного канала Москвы-реки. Для этого используется самоходный понтон. Иногда конструкция демонтируется, а если случилась поломка, коммунальщики принимаются за ремонт. Но в «Аквариуме» обошлось без происшествий. Сатир на прощание подмигивает нам, и мы машем ему рукой: до встречи, придем к тебе отдохнуть!

КСТАТИ

После открытия чемпионата мира по футболу в июне текущего года в столице появился пешеходный сухой фонтан, расположенный на территории спортивного комплекса «Лужники». Из чаши площадью 324 квадратных метра бьют водяные струи, высота которых составляет порядка

ИЗ ИСТОРИИ

Этот небольшой парк в центре столицы может похвастаться длинной и интересной историей. Один из первых увеселительных садов столицы, «Аквариум» в разные годы служил то площадкой для игр — тут был установлен кегельбан, тир, а зимой заливался каток. Тут москвичи и гости города впервые увидели настоящее чудо — «Электрическую выставку», открывал которую сам Савва Мамонтов . Именно успех выставки, которую посетило более ста тысяч человек, предрешило судьбу парка, тогда — скромного участка, с 1892 года превращенного в уютнейшее место отдыха. Тут уже век назад бил фонтан, деревья украшались иллюминацией, запускались фейерверки, а по вечерам устраивались театральные постановки, в которых давали оперу, буффонаду, где в разные годы выступала то Вера Коммисаржевская, то великий Леонид Собинов . Чудесный парк и сегодня имеет славу «театрального оазиса».

ЦИФРА

200 новых фонтанов появилось в столице за последние восемь лет. Еще 247 — восстановлены за это время.