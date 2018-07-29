Дмитрий Азаров — Жоресу Алферову: «Ваши советы бесценны для нас!»

Договоренность о встрече была достигнута 10 июля во время проведения в Самаре выездного заседания консультативного научного совета "Сколково" . Напомним, тогда подробно обсудили перспективы и направления сотрудничества Самарской области и фонда. На совете был принят ряд принципиальных решений по развитию научного и инновационного потенциала губернии.

В частности, на выездном заседании Дмитрий Азаров анонсировал создание регионального агентства наук и технологий, которое должно стать единым центром, определяющим вектор научно-технологического развития региона.

Обсудили также предварительные договоренности о создании на базе технопарка высоких технологий регионального оператора фонда «Сколково». Его появление придаст новый импульс, прежде всего, развитию Тольятти , города, в котором, по словам Дмитрия Азарова, формируется экономика будущего Самарской области.

Сегодня Дмитрий Азаров и Жорес Алферов более предметно обсудили эти темы. Также в центре внимания были вопросы развития фундаментальной науки и промышленного потенциала губернии.

Нобелевский лауреат отметил, что Самарской области удалось в отличие от большинства регионов сохранить научную школу и промышленный «костяк» — авиакосмический кластер.

"Самарская область и Самара — одна из жемчужин нашей страны, жемчужина космических технологий. С одной стороны, многое сохранено, с другой — многое потеряно. Перед вами стоит трудная задача — развивать то, что сохранилось", — сказал Жорес Алферов.

Нобелевский лауреат предложил основное внимание сфокусировать на укреплении и развитии фундаментальной науки. Он подчеркнул: у региона очень сильные научные традиции. Жорес Алферов также обратил внимание на то, что сейчас крайне важно сохранить и укрепить связь научной школы с ведущими предприятиями, такими как РКЦ «Прогресс»

Особое внимание нобелевский лауреат обратил на прогресс, который показывает Самарский университет. Он выразил уверенность, что вуз должен стать центром развития науки и промышленности региона.

Дмитрий Азаров согласился, акцентировав внимание на том, что советы и рекомендации Жореса Алферова помогут организовать деятельность вуза с наибольшей эффективностью.

"Очень важно, чтобы темпы его развития были высокими. Национальный исследовательский университет должен стать центром не просто инновационной экономики, а де-факто экономики региона. Для достижения этой задачи, Жорес Иванович, ваши советы и ваш взгляд бесценны для нас", — резюмировал Дмитрий Азаров.