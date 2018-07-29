Фактор личности остается главным

В прошлом году август стал для телевидения месяцем больших потрясений. Именно тогда произошла знаковая ротация ведущих, с канала на канал перешли и некоторые проекты.

Конечно, главные копья ломались вокруг интриги «а что же Малахов »: уйдет он с Первого или не уйдет, а если уйдет, то куда. Заметки на эту тему били в сети все рекорды посещаемости. Так стало ясно, что в стране — главное. Но вот прошел год, страсти улеглись: Андрей Малахов продолжает свое дело на другом канале, а его преемник Дмитрий Борисов достойно перехватил эстафетную палочку и успешно доказывает, что делать желтое шоу может даже интеллигентный человек. Реинкарнированное на НТВ «Жди меня» по-прежнему заставляет рыдать огромную аудиторию, все те же, вид сбоку, «Пока все дома» просто переместились с кнопки на кнопку. В другом же мешанина в голове полная — мне кажется, ни один человек уже не способен без подсказок отличить одно танцевальное или песенное шоу от другого: на всех каналах поют и пляшут, жюри умиляется детским и взрослым доморощенным талантам, всюду растят звезд, которые потом даже если никуда и не деваются, пока не вытесняют главных игроков шоубиза и даже на пол-локотка не оттирают эстрадные артефакты от микрофона.

Итак, увы, за год перестановка слагаемых местами не изменила суммы: телекартина практически не изменилась. Телемонстры по-прежнему потихоньку грызутся, причем это выражается даже в мелочах, тонких шпильках в адрес друг друга. Зрителю-то как в этой похлебке разобраться и понять, где мозговая косточка, а где — потрошка? Разве что одно очевидно: это лето стало беспрецедентным по числу премьер, причем на всех каналах. Обычно летнее затишье было абсолютным, от скуки сводило челюсти и выход в эфир чего-то новенького был сродни сенсации. Этим летом — ничего похожего, один Первый засыпал показами, причем все картины — качественные и любопытные, вовсе не всеядный каникулярный вариант, один парад лент Николая Хомерики чего стоит!

Есть и еще одна перемена. За год произошел подъем качества на каналах, скажем так, второго ряда (пусть уж они не обижаются). Например, набрал обороты Пятый канал. В июне он побил все свои прежние рекорды, удерживал третье место в телесмотрении среди федеральных каналов в рабочие дни по России с долей 6,6% в аудитории «Все 25–59» сутки в целом, и занял второе место в вечернем прайме по будням среди женской аудитории «25–59» с долей 10,7 процента. И это в условиях жесткой конкуренции, ведь с 14 июня зрители «прилипали» к трансляциям чемпионата мира по футболу, а Пятый футбол не показывал, но смог удержать аудиторию и привлечь новую за счет информконтента, качественных сериалов и социальных программ.