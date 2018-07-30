Переговоры по Сирии в астанинском формате

14 декабря 2016 года в телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы двух государств договорились предложить конфликтующим сторонам ( Россия — правительству Сирии, а Турция — представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных переговоров, помимо Женевы, на новой площадке. В качестве такой площадки называлась столица Казахстана — Астана.

Предложение президента России Владимира Путина создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

В Совместном заявлении министров иностранных дел Ирана , России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, сделанном 20 декабря 2016 года по итогам переговоров в Москве , стороны выразили готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию «на земле», поступить таким же образом.

Переговоры призваны закрепить действующий режим прекращения огня, установленный в соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года, и стать площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года.

Правительственную сирийскую делегацию возглавил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. От вооруженной оппозиции за столом переговоров присутствовала "Джейш аль-Ислам" *, которую Россия неоднократно призывала включить в список террористических группировок Совета Безопасности ООН. Однако 29 декабря ее представители заявили о готовности присоединиться к перемирию. Делегацию боевиков возглавил один из руководителей вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам»* Мухаммед Аллуш , а в ее составе присутствовали представители более чем десятка группировок из центральной и северо-западной Сирии. Также на переговорах в Астане были представители РФ, Турции и Ирана — стран-гарантов соглашения о прекращении огня, а также ООН.

Встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции сели за один стол переговоров. Переговоры между двумя сирийскими делегациями были непрямыми.

Одним из главных военных итогов переговоров стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

Большую работу стороны проделали по проблеме размежевания оппозиции от террористических группировок, что никак не удавалось сделать с США . В частности, военным переговорщикам удалось согласовать линии соприкосновения с радикальной группировкой ИГ*, запрещенной в России, а также был дан старт определению мест дислокации террористов из "Джебхат ан-Нусры" *.

Москва, Тегеран Анкара также поддержали желание вооруженной оппозиции принять участие в переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Россия передала сирийской оппозиции предложения по проекту конституции страны. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров , тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию основного закона.

Второй раунд переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии состоялся 15-16 февраля 2017 года.

Участие в нем приняли делегации стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Делегацию Дамаска возглавлял постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари, делегацию оппозиции — представитель группировки «Джейш аль-Ислам»* Мухаммед Аллуш. В качестве наблюдателей были приглашены представители Иордании и США, делегация ООН включала в себя пять человек.

Главным итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции. На переговорах удалось сформировать механизм обмена пленными, согласован пункт об обмене телами погибших.

Третий раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 14-15 марта 2017 года.

Вооруженная оппозиция Сирии приняла решение не направлять своих представителей на переговоры. Из-за отсутствия оппозиции не состоялось запланированное пленарное заседание, стороны сосредоточились на консультациях в различных форматах. Стороны обсудили и продвинулись по темам, связанным с освобождением заключенных — была достигнута предварительная договоренность о создании рабочей группы, а также по дальнейшему размежеванию умеренной оппозиции от террористических группировок — стороны сверили карты. Кроме того, было начато обсуждение непростого вопроса по созданию конституционной комиссии, а также поднята совершенно новая тема по возможной консолидации усилий разных стран по восстановлению разрушенных древних памятников Сирии, в частности, легендарной Пальмиры. Ряд встреч состоялись уже после окончания переговоров.

Четвертый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 3-4 мая 2017 года. В переговорах участвовали представители стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. В ходе второго дня переговоров был подписан меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности, в том числе в провинции Идлиб , в отдельных частях соседних Латакии, Алеппо и Хамы, на севере провинции Хомс , в Восточной Гуте, а также «в определенных районах на юге Сирии, в провинциях Дераа и Кунейтра». Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах, границы которых предварительно должны были обозначить военные, запрещалось использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Кроме того, меморандум предполагал обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в зоны деэскалации; вдоль линий зон деэскалации планировалось установить контрольно-пропускные и наблюдательные пункты.

В ходе встречи в Астане участники также рассмотрели вопросы, касающиеся создания рабочей группы по обмену насильственно удерживаемыми лицами, и обсудили проект соответствующего документа.

Пятый раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию прошел 4-5 июля 2017 года. Главной темой переговоров стало определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда.

По итогам переговоров никаких документов подписано не было, было принято положение о совместной рабочей группе.

Шестой раунд международной встречи по Сирии в Астане прошел 14-16 сентября 2017 года. Делегацию России возглавил специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев , Турцию и Иран — заместители главы МИД Седат Онал и Джабер Ансари соответственно. В переговорах также участвовали спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, и.о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд , советник по политическим вопросам МИД Иордании Науаф Уасфи Тель, уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные ее группы.

По итогам переговоров было объявлено о создании зон деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут вести силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах — российская военная полиция.

Был принят также ряд документов: правила функционирования полос безопасности, КПП и наблюдательных пунктов; правила применения военной силы подразделениями Сил контроля деэскалации; мандат на развертывание Сил контроля деэскалации; положение о совместном ирано-российско-турецком координационном центре по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

В российской делегации заявили, что завершение этапа создания зон деэскалации открывает путь к полному прекращению огня в Сирии. Представители сирийской оппозиции назвали итоги переговоров позитивными.

Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане состоялся 31 октября 2017 года. Участники переговоров обсудили предложение России провести Конгресс национального примирения Сирии в Сочи , с инициативой которого выступил президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай» . Согласно итоговому документу «Астаны-7», страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии (РФ, Иран, Турция) на переговорах договорились обсудить проведение Конгресса в рамках женевского процесса под эгидой ООН.

Представители Дамаска назвали своевременным проведение Конгресса национального диалога Сирии и высказали готовность принять в нем участие. Сирийская вооруженная оппозиция заявляла, что не поедет на Конгресс национального примирения.

Участникам «Астаны-7» не удалось утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, а также документ о гуманитарном разминировании.

Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 21-22 декабря 2017 года.

Делегацию России возглавил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также приняли участие делегации правительства и оппозиции Сирии, стран-наблюдателей — США и Иордании, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По итогам встречи страны-гаранты соблюдения режима перемирия — Иран, Россия и Турция — подготовили совместное заявление.

Согласно документу три страны приветствовали успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, в частности разгром ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Страны также подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации ИГ*, «Джебхат Ан-Нусры»* и других террористических организаций, а также не допустить перемещения террористов в другие страны и регионы.

Турция, Россия и Иран отметили, что нужно сделать энергичные шаги и помочь сирийцам решить кризис через процесс по принятию конституции и проведению выборов в Сирии.

Гаранты приняли положение о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Также было принято совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО

Отдельной темой обсуждения стал Конгресс сирийского национального диалога.

Девятый раунд переговоров по Сирии под эгидой России, Турции и Ирана прошел в Астане 14-15 мая 2018 года. Переговоры стартовали заседанием рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии, также прошли консультации между делегациями.

Во второй день состоялось пленарное заседание с участием всех сторон переговоров. В нем приняли участие делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей выступили делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.

США отказались от участия в переговорах в Астане в качестве наблюдателей.

Переговоры завершились принятием совместного заявления стран-гарантов, где, в частности, упоминалось, что в июле состоятся переговоры по Сирии в рамках астанинского формата. Они, в отличие от предыдущих раундов, будут проходить не в столице Казахстана, а в Сочи. Кроме того, страны-гаранты договорились проводить консультации с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.

*Террористические организации, запрещенные в России.