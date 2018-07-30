Оппозиционеры обвинили власти в уничтожении мемориала Бориса Немцова с воздуха (ВИДЕО)

В социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг видеозаписи, на которой запечатлено, как вертолет, совершающий посадку в Кремле, потоком воздуха разбрасывает цветы и фотографии с Москворецкого моста, где находится народный мемориал Бориса Немцова . Ряд оппозиционеров считает, что экипаж вертолета делает это намеренно. Противники этой точки зрения думают, что вертолет просто заходит на посадку по одному и тому же маршруту и не зависает над мемориалом. Видеозапись, размещенная в Facebook

Журналист Сергей Пархоменко на своей странице в Facebook

рассказал, что еще в прошлом году на «Форуме Немцова» слышал историю о вертолете, который «регулярно привозит в Кремль кого-то (неизвестно кого) и время от времени зависает над местом убийства Немцова, чтоб люди внутри могли полюбоваться тем, как весело разлетаются в стороны фотографии, плакаты, пластмассовые ведра и банки с цветами».

В то же время комментаторы поста отмечают, что на съемке речь идет не о зависании, а о сложном маневрировании в условиях города, а регулярное снижение и зависание именно в этой точке пространства попросту опасно для жизни, в том числе и потому, что вблизи мемориала натянуты провода. «Для того, чтобы снести мемориал на мосту, существу в вертолете было бы проще послать туда поливальную машину или бригаду дуболомов, чем рисковать своей драгоценной шкурой, устраивая опасное маневрирование в вертолете», — пишет один из пользователей. Сторонники теории Пархоменко возражают, что подобная ситуация повторяется уже несколько лет, и из двух вертолетов «снижается и зависает над Мемориалом только один, и, разнеся все, удаляется. Второй спокойно летит прямо, не снижаясь и не зависая». «И именно эта точка — единственно возможная для маневрирования во всей этой части города, включая широкую пустую реку и длинный мост», — отмечает Пархоменко.

Отметим, что мемориал, устроенный в честь Немцова на Большом Москворецком мосту, регулярно подвергается «зачисткам», которые проводят сотрудники подконтрольного мэрии «Гормоста». Так, в ночь на 11 января: к мемориалу прибыли

три желтых фургона, из которых вышли люди в жилетках «Гормоста» и два человека в штатском. Они забрали все цветы, принесенные гражданами к мемориалу. Кроме того, они забрали и личные вещи активистов, дежуривших на мосту.

По словам активистки Ольги Авилоновой, которая дежурила у мемориала, сотрудники «Гормоста» забрали два рюкзака, в которых были деньги, паспорт, банковские карты и пропуск на работу, а также принадлежащий ей пакет с личными вещами, в котором тоже были деньги, карты и паспорт. Авилонова также рассказала, что ее «опрокинули на мостовую», после чего машины объехали ее и направились вверх по мосту. А 14 января мемориал был разгромлен

неизвестным мужчиной, который подъехал к мемориалу на автомобиле и начал уничтожать его, услышав, что на этом месте убили Бориса Немцова.

Вечером 27 февраля столичные власти устроили демонтаж новогодней иллюминации на Большом Москворецком мосту: отмечается, что началось это в годовщину убийства Бориса Немцова и именно на той стороне, где находится народный мемориал политика. Как сообщили москвичи, которые хотели почтить память Немцова вечером 27 февраля, мост огородили

железным забором

и остановиться на правой стороне, где располагается мемориал, было невозможно. Тем не менее поздно вечером во вторник на Большом Москворецком мосту все же удалось провести стихийную акцию памяти Немцова с участием около 200 человек.