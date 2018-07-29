Вилкул: Я понимаю, почему центральная власть так боится одесситов 

Почти два часа обсуждал с одесситами ситуацию в стране.
Я понимаю почему центральная власть так их боится.
Рабочие, врачи, пенсионеры, ученые взвешенно и с фактами разложили по полочкам и безграмотную экономическую политику, и разрушение медицины, образования, соцсферы.
Они хотят на выборах убрать эту власть, которая лишает людей и страну будущего.
И еще на одном настаивают одесситы. Должны быть наказаны все нынешние руководители, которые поощряют радикализм, умышленно раскалывают общество и довели до таких смертельных катастроф, как в Доме Профсоюзов 2 мая 2014.
Для восстановления страны, конечно, по многим вопросам надо искать компромиссы, но убийцы и подстрекатели должны быть наказаны.
А для этого в стране закон должен быть превыше всего.
Благодарю за помощь в организации встречи Виктора Баранского — человека, которого искренне уважают одесситы за то, что он защищает их права.