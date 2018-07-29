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В Тверской областиновое Молодежное правительство
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В Тверской областиновое Молодежное правительство 

tvernews.ru 1 час назад
В области завершился конкурсный отбор по формированию нового состава Молодежного правительства Тверской области. В него вошли 20 человек.
Среди членов общественного объединения — молодые люди, которые уже работал в прежнем составе. Это студент Тверского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, председатель Молодежного правительства Тверской области третьего созыва Александр Миронов, который теперь стал молодежным министром туризма. Министром социальной защиты населения стал лидер тверского общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело» Николай Романенко.
Кто-то попал в состав правительства впервые. Молодежным министром здравоохранения стал студент 3 курса педиатрического факультета Тверского государственного медицинского университета Марк Ефременко, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
1 августа станет известно, кто возглавит Молодежное правительство Тверской области четвертого созыва. Заявку на должность председателя может подать любой из 20 министров. Кандидатуры будет рассматривать специально созданная комиссия. Победителя определят открытым голосованием. В этот же день запланировано первое заседание, сообщает правительство Тверской области.
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