В Тверской областиновое Молодежное правительство

В области завершился конкурсный отбор по формированию нового состава Молодежного правительства Тверской области . В него вошли 20 человек.

Кто-то попал в состав правительства впервые. Молодежным министром здравоохранения стал студент 3 курса педиатрического факультета Тверского государственного медицинского университета Марк Ефременко, заместитель регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

1 августа станет известно, кто возглавит Молодежное правительство Тверской области четвертого созыва. Заявку на должность председателя может подать любой из 20 министров. Кандидатуры будет рассматривать специально созданная комиссия. Победителя определят открытым голосованием. В этот же день запланировано первое заседание, сообщает правительство Тверской области.