УрФО: поднявшиеся попы, слышимость в скафандре и гроза Уралмаша

Добрый вечер, дорогие друзья! Отличный день для Блоговизора! Почему отличный? Да потому, что наши блогеры оправились от жары и, вернувшись в привычную консистенцию, завалили новостную ленту Живого Журнала потоком разной интересной информации. Были и репортажи с различных мероприятий, и скандально-разоблачающие новости, и приятные глазу зарисовки природы. Все то, что так нравится подписчикам. Если вы тоже неравнодушны к таким постам, то вам должен понравиться наш обзор.

Вчера, 28 июля, по всей стране прошел день митингов против пенсионной реформы. Где-то народу было больше, где-то меньше. Но наверняка заинтересованные нашлись везде. Екатеринбуржец zergulio ( Сергей Колясников ) рассказал, как прошло это событие в его городе: «Редко увидишь митинг КПРФ , на котором перед публикой выступает, например, ярый белоленточник, поклонник Дмитро Яроша и исторический друг всех консулов США Константин Киселев . КПРФ системно возглавила протест, дабы он не вышел в нехорошее русло. Плохо это или хорошо? Ну, это все равно сделали бы, Навальным или еще как. КПРФ неплохой вариант. Снимает ли это с нас обязательства информационной работы? Нет. Если не будем держать тему в повестке, получим ту же реформу в чуть смягченном варианте уже осенью. Разовый митинг не решит проблемы. Митинги вообще так себе решают проблемы, ибо любой протест сразу перехватывается. Что мусорный в Подмосковье , что пенсионный в Анадыре . Но это не значит, что они совсем не нужны. Куча народу пусть даже под контролем КПРФ на улицах, это сигнал наверх об активности темы, да и люди лишний раз зад от дивана отняли, тоже неплохо. Мы очень, очень много потеряли, предоставив Единой России конституционное большинство на выборах. Это стало карт-бланшем на все сразу, включая олигархов и коррупционеров в рядах, безнаказанность, неподсудность, отсутствие необходимости думать и конкурировать, при наличии возможности просто обирать народ. НДС, акцизы, тарифы ЖКХ, рост цен на топливо, все это мы уже получили, пока смотрели футбол и боролись с повышением пенсионного возраста. Вообще, сейчас, после выступления Путина на эту тему, весь этот протест больше напоминает очередное шоу для нас, коих было немало. КПРФ купоны стрижет, Президент спас народ, сказав веское слово (что не отменяет прием пенсионной реформы в первом чтении и последующих) и т.п. Сами придумали реформу, сами спасли от нее народ, попутно пропихнув тот же НДС и прочее. Удобно».

А житель Челябинска vlad1_74 доложил о митинге в своем городе: «Нет пенсионной реформе» — это лозунг прокатился по всей стране. Не обошёл он и г. Челябинск. Было волнительно, сколько народу придёт на митинг, но опасения не оправдались. Сложно сказать, сколько было народу, примерно 500-600 человек. На митинге по ГОКу и Навального собиралось чуть поменьше, да и публика совсем другая. Опасения были, потому что в Екатеринбурге митинг прошёл днём раньше, и там было совсем мало народу, судя по фото человек 50-60. Митинг был организован «Союзом трудящихся России». Вот каждый суслик себе агроном, нет, чтобы прейти вместе с КПРФ и не позорится. Сегодня в Екатеринбурге, по словам организаторов, вышло до 10 тысяч, человек. Посчитать сложно, но фотографии впечатляют. Понятно, что целый час люди не могут говорить только о пенсионной реформе и её последствиях. Звучала резкая критика как правительства, так и президента, его назначившего, естественно в том числе и призывы к отставке. Я был на многих митингах и скажу, что по накалу он был наиболее эмоционален, а ведь это только начало».

Затем земляк vlad1_74 с ником vedmed1969, также побывавший на митинге, более подробно рассказал о нем: «В принципе не хожу на митинги, а вот сегодня оказался в колющенском скверике. Никаких баннеров-плакатов-объявлений о предстоящем митинге я не видел. Чему ж тогда удивляться-то, что народу мало — только и остаётся пенять на жутчайшую жару. Коммунисты, как обычно, сэкономили на оповещении, полагаю. Стыдно, товарищи! Проще всего, конечно, видеть мохнатую руку мирового правительства в каждом кармане, но я думаю, что тут без них обошлось. Во время митинга один навальнёнок пролез к микрофону. Сперва-то его слушали, пока он своего вождя славить не начал, а потом вытолкали взашей. Для ZNAK’а это главная и единственная новость про митинг, ага… Впрочем, как пишут СМИ, без настоящей драки не обошлось. Вот такие дела. Я думаю, это не последний митинг».

Блогер vlad1_74 рассказал о смелой инициативе жителей Ярославля и прокомментировал ее: «Подобные баннеры — неплохой удар поддых Единой России. Как они всех достали прислуживанием олигархам. Пенсионная реформа это их самый большой промах за всю историю их существования. Только последняя сволочь в своих личных корыстных интересах может теперь голосовать за этих людей, да и вообще, порядочные в ЕР туда просто не попадают. Про Терешкову баннер — просто песня».

Продолжил тему zergulio, как всегда стоящий на страже злободневных тем: «В Госдуме началась травля Поклонской за голосование против повышения пенсионного возраста. Наталья Поклонская из-за отказа поддержать пенсионную реформу должна решить, готова ли она и дальше работать в „коллективе“, заявил руководитель думской фракции „Единая Россия“ Сергей Неверов . Он напомнил, что в список партии на выборах в Госдуму Поклонскую включили не на региональной конференции, а на съезде „Единой России“. Это, по его словам, накладывает на нее особую ответственность. „Поэтому примите для себя решение“, — заочно обратился Неверов к Поклонской (цитаты по »Интерфаксу» ). На уточняющий вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сдать свой депутатский мандат, лидер фракции ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам». На состоявшееся в четверг заседание комиссии по доходам, возглавляемой Поклонской, никто из депутатов «Единой России» не пришел. Из 17 членов комиссии помимо Поклонской на заседание пришли лишь двое депутатов — от КПРФ и «Справедливой России» . Единоросс Анатолий Выборный объяснил «Ведомостям» , что ему поздно сообщили о заседании, и он не смог встроить его в свой график. Однако собеседник «Ведомостей» во фракции рассказал, что единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии — это согласованное решение в ответ на голосование Поклонской против законопроекта о пенсионной реформе. Единая Россия себя на пенсионной реформе раскрыла просто от и до. Полностью, на всю страну. В сентябре у нас выборы. Прямо скажу, голос за ЕР — это как в транспорте в туалет сходить, под себя. И самому неудобно, и все вокруг знают, ибо вонь».

Блогер kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга на днях проинформировал подписчиков о грядущих переменах в нескольких сферах жизни: «Почти в три раза подорожает жизнь некоторых россиян. В последний летний месяц, а точнее 4 августа, многое изменится. Госпошлина за выдачу водительских прав станет равна трем тысячам рублей, а при регистрации нового автомобиля будет в три раза дороже. Изменятся условия выдачи загранпаспортов. Государственная пошлина за загранпаспорт составит 5 тысяч рублей, вместо привычных 3,5 тысяч рублей. Пошлина на детский загранпаспорт (на детей до 14 лет) также увеличится до 2,5 тысяч рублей с 1,5 тысяч рублей».

Екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) не так давно поделился воспоминаниями из юности: «Банда! Именно так назывался один из первых массовых сходняков молодежи на Уралмаше 1978 — 1981 года. Основали Банду я и несколько моих друзей. Все было очень просто. Единственное место для развлечений тогда на Уралмаше был „Огород“ — летний парк, в котором по выходным были „танцы“. Перед этим важным тусовочным мероприятием и после него надо было где-то „посидеть“, и мы с братьями близнецами Игорем и Костей К., Димой А., Эдиком М. облюбовали скамеечки на Площади Первой пятилетки — в центре Уралмаша. Естественно к нам потянулись… Не было тогда баров, летних кафе и сейшнов с пати, да и твиттера, признаться тоже не было, а потребность встречаться была! Вскоре, совершенно неожиданно и уже практически ежедневно на этом месте стало собираться сначала 10, потом 15, а потом и до 30-50 человек одновременно! Портвешок, чекушка, просто „посидеть“ — стало ежедневной традицией и практически обязанностью. Образовался „костяк“ и со временем мы стали „Банда“ — „Площадские“! Тянулись все. „Посидеть“ с нами тоже хотели многие, но не многие этого добивались. В Банду хотело попасть большое количество Уралмашевской молодежи, и добиться этого, как я уже сказал, это было непросто. Новый человек, мало того, что приходил по чьей то „рекомендации“, сначала „проверялся“ на предмет порядочности и умения быть компанейским, еще там как то, потом шла притирка, и если проходил месяц и человек мог остаться с нами, он вливался в коллектив! Бандой ходили в походы, бандой ходили на те же танцы, бандой сидели в пивбаре „Пять углов“, бандой ходили в кино и праздновали дни рождения. Конечно дурили — очень „воодушевились“, когда по странной случайности в кинотеатрах прошел фильм про итальянских неофашистов „Площадь Сан-Бабила. 20 часов“. Естественно у нас сразу же появилась „Сан-Бабила“, а на соседних домах появились нарисованные свастики. Юношеский идиотизм. Первую неделю после просмотра фильма, вообще, напившись портвешка, ночью маршировали по площади пьяными и орали непристойности! Вспоминаю сейчас и дурно прямо становится! Наши девочки из Банды были очень боевыми. Ириша, к примеру, когда хотела пить, брала колодку с ноги, стучала ею в стекло стоявшего рядом павильона овощей, а после, стряхнув разбитое стекло с прилавка брала сок и пила себе. Леночка, красавица „Киса“ (умерла в прошлом году от пьянки) — была грозой девочек Урашмаша, а однажды шпилькой выбила глаз глухонемому парню, спровоцировав этим грандиознейшую в истории Уралмаша драку глухонемых с „говорящими“ 1980 года, когда сотни глухих из нескольких городов области метелили весь Уралмаш, а толпы людей разливали пожарными гидрантами! Потом было заседание парткома УЗТМ, и банду „отметили“. Естественно мы тут же стали объектами фотосъемок и оперативных наблюдений вежливых людей. Выяснилось это все тоже интересно. На Площади ночью сгорел огромный пять на пять плакат с Леонидом Ильчем Брежневым. Сожгли его ночью! По тем временам это граничило с государственной изменой, наверное. В шесть утра за каждым, кто был на площади предыдущей ночью (ни больше, ни меньше) приехал автобус, и нас увезли в уралмашевский ОВД , где нас уже ждали сотрудники КГБ. С каждым беседовали где то до обеда, показывали картотеку, в которой я, к примеру числился так: ФИО — Будкевич Илья, КЛИЧКА — Илья, Агишев Дмитрий , кличка — Димон, Калинин Константин , кличка — Костян… Там мы увидели оперативные фотографии нас на площади, нашими вечерами! Были фотографии из подъездов домов на Ильича, где мы грелись зимой, с крыши заводоуправления… Дело в том, что Леонид Ильич помахивал с плаката рукой и его ладошка напоминала такие ягодицы (простите уж), в которые надо было попасть снежком и получить за это стакан портвешка! Это был один из конкурсов наших, и это тоже было запечатлено на фотографиях! Брежнева мы не жгли. Его сжег, как выяснилось позже, какой то трудяга, поругавшись с женой. Трудягу посадили, а мы поняли, что „товарищ майор“ не спит! Банда жила несколько лет, пока все не стали расходиться в Армию. Поуходили мы в начале восьмидесятых, после нас все стало рассыпаться. Мы и сейчас собираемся иногда — растолстевшие, поседевшие и лысые, спившиеся и успешные — разные, и размышляя о нас самих, убеждаемся, что мы были одним из первых уралмашевских „сообществ“, только мирных. Почти. Если нас не трогали. Мы и сейчас такие!»

Вчера ночью весь мир мог лицезреть одно из самых редчайших астрономических явлений — «Кровавую луну», которое еще и сопутствовало лунному затмению. voxpop_66 рассказал о своих впечатлениях от увиденного: «Прямо сейчас сразу два астрономических явления — лунное затмение и великое противостояние Марса — проходят в эти минуты. Такое совпадение случается раз в 25 тыс. лет. Длительность полной фазы луны будет составлять 103 минуты. Оно считается самым долгим в истории. Лунное затмение появляется в тот момент, когда Луна начинает проходить через тень отбрасываемой Земли. С самого начала затмения Земля будет немного затемнять Луну, после этого тень покроет часть спутника, тем самым окрасив его в темно-красный цвет. Данное событие еще называют как кровавая или красная Луна. По московскому времени уникальное явление начнется с 20:15. В это время состоится начало полутеневого затмения. Его будет очень сложно увидеть, но как только начнется приближение к краю земной тени, затмение станет отчетливо видно. Весь период лунного затмения будет длиться около четырех часов. Максимальная фаза наступит в 23:21».

Жителю города Аша Челябинской области с ником sisj не так давно посчастливилось увидеть милого обитателя местной реки — пушистую ондатру. Об этой встрече он написал: «Ондатра, или мускусная крыса — млекопитающее подсемейства полёвок отряда грызунов; единственный вид рода ондатр. Этот полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России . Жена сфотографировала ондатру, детям она понравилась, даже дала себя погладить».

И напоследок, на днях sisj в своем блоге поделился фотографиями уральских красот. Мы решили включить их в обзор и считаем, что такие виды в комментариях не нуждаются! 🙂

Приятного вам чтения — и порядочности по отношению к себе и окружающим!