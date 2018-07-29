Минфин США ожидает, что рост ВВП страны составит 3% в течение ближайших 4-5 лет

"Мы можем делать прогнозы лишь на несколько лет вперед, но я думаю, что у нас все хорошо на этом направлении, и речь не идет о феномене продолжительностью в один или два года", — сказал он, говоря о росте экономики США. «Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех — пяти [ближайших] лет», — отметил министр.

Мнучин также выразил надежду, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет роль центробанка, не окажет негативного воздействия на экономику. По его словам, он считает, что ФРС будет действовать «очень осторожно». «Федрезерв ожидает инфляцию в размере 2%, и очевидно, что нам придется иметь дело со слегка повышенной базовой процентной ставкой, чтобы справиться с этим», — сказал министр.

На прошлой неделе на заседании в банковском комитете Сената Конгресса США , посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл указал на высокие темпы роста американской экономики. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находится в районе целевого показателя в размере 2%.

В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще дважды, а в следующем году — еще три раза.