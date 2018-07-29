Ещё
Минфин США ожидает, что рост ВВП страны составит 3% в течение ближайших 4-5 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин США ожидает, что рост ВВП страны составит 3% в течение ближайших 4-5 лет 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что экономика страны находится в хорошем состоянии и устойчивый рост американского ВВП составит 3% в течение ближайших четырех — пяти лет. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
"Мы можем делать прогнозы лишь на несколько лет вперед, но я думаю, что у нас все хорошо на этом направлении, и речь не идет о феномене продолжительностью в один или два года", — сказал он, говоря о росте экономики США. «Я считаю, что мы определенно находимся в периоде устойчивого роста ВВП в размере по крайней мере 3% в течение четырех — пяти [ближайших] лет», — отметил министр.
Мнучин также выразил надежду, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая выполняет роль центробанка, не окажет негативного воздействия на экономику. По его словам, он считает, что ФРС будет действовать «очень осторожно». «Федрезерв ожидает инфляцию в размере 2%, и очевидно, что нам придется иметь дело со слегка повышенной базовой процентной ставкой, чтобы справиться с этим», — сказал министр.
На прошлой неделе на заседании в банковском комитете Сената Конгресса США, посвященном денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл высказался в пользу постепенного повышения процентной ставки. Пауэлл указал на высокие темпы роста американской экономики. Он ожидает, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находится в районе целевого показателя в размере 2%.
В середине июня ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку еще дважды, а в следующем году — еще три раза.
ТАСС: последние новости
Германские военные впервые поучаствуют в поисках погибших на Эльбрусе во время войны Опрос: более 75% однопартийцев готовы поддержать Абэ на выборах главы либерал-демократов Bild: прокуратура ФРГ начала расследование в отношении экс-главы Volkswagen
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»740
У Кобзона заподозрили метастазы91
В США оценили новейшую версию Т-8061
Газманов рассказал о тяжелой утрате3
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:49
В США объяснили создание из России врага
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение