Германские военные впервые поучаствуют в поисках погибших на Эльбрусе во время войны

НАЛЬЧИК , 29 июля. / ТАСС /. Представители горных подразделений армии Германии впервые примут участие в акции «Вахта памяти-2018» по поиску останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на склонах Эльбруса в 1942-1943 годах. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил заместитель начальника управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил (ВС) РФ Александр Украинец.

"Традиционно по решению министра обороны Сергея Шойгу штатные подразделения ВС РФ, предназначенные к выполнению данных задач, будут осуществлять поиск военнослужащих, погибших в 1942-1943 годах на склонах Эльбруса и на других перевалах Приэльбрусья. Шестая по счету «Вахта памяти» продлится с середины августа до середины сентября 2018 года. Представители Германии обратились к нам через департамент международного военного сотрудничества официально с просьбой посетить данный район с целью поучаствовать в поисковых работах", — сказал Украинец.

На поиски ежегодно привлекаются горные бригады ВС РФ, военнослужащие которых владеют навыками работы в горах, на льду, в количестве более 100 человек.

"Найденные тела, элементы амуниции, вооружения поисковики транспортируют вниз на вьючном транспорте, где это возможно, или на себе. Каждый год удается находить людей, до сих пор считавшимися пропавшими без вести. Здесь погибла мотострелковая рота под командованием капитана Григорьянца в районе ледника Гара-Баши на подходах к «Приюту Одиннадцати» на высоте 4,2 тыс. метров над уровнем моря. Ледник погреб тела погибших, и когда он стал вытаивать, стали появляться фрагменты тел, а иногда целые тела", — добавил он.

Впервые акция «Вахта памяти» прошла в поселке Терскол 30 июля 2013 года в честь 70-летия битвы за Кавказ. Военнослужащие совместно с поисковым отрядом «Мемориал Эльбрус» вели поиски останков советских солдат, оборонявших Кавказ в годы Великой Отечественной войны, на склонах Эльбруса и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол, Ирик Чат.

По данным пресс-службы Южного военного округа, за это время удалось найти останки 223 красноармейцев, 211 из них со всеми воинскими почестями перезахоронены в братской могиле в поселке Терскол, 12 находятся в бюро судебно— медицинской экспертизы в Нальчике для идентификации. Всего удалось установить личности 14 человек, в том числе и командира павшей на склоне Эльбруса роты лейтенанта Гургена Григорьянца, которого в 2017 году перезахоронили вместе с остальными красноармейцами.

О боях за Кавказ

Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет в годы Великой Отечественной войны стали ареной ожесточенного противостояния. В боях против Красной армии там участвовали подразделения германской горнострелковой дивизии «Эдельвейс». Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. метров на склоне Эльбруса установлена памятная доска бойцам Красной Армии, совершившим этот подвиг.