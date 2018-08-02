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В День города в Омской крепости сыграют музыку Егора Летова
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В День города в Омской крепости сыграют музыку Егора Летова 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
На главном городском празднике Омский академический симфонический оркестр будет два часа играть музыку известных композиторов. В субботу, 4 августа, в Омской крепости день рождения города отметят интересной и необычной программой, в которой будет задействовано около 400 артистов. Начнется она в 13:00 театральным прологом, во время которого артисты покажут пять хореографических зарисовок, олицетворяющих главные вехи истории Омска. По словам главного режиссера праздника Марины Давыдовой, здесь будет минимум декораций и бутафории, всю нагрузку на себя взяли артисты.
Впервые в День города на открытой площадке в течение двух часов для омичей будет играть Омский государственный академический симфонический оркестр. Музыканты исполнят для омичей известные произведения Эдуарда Артемьева, Георгия Свиридова, Андрея Петрова и даже Виктора Цоя и омского рок-музыканта Егора Летова.
В этом году мы решили показать лучшие профессиональные коллективы города, известные во всем мире. В их числе Государственный Омский русский народный хор с номером, который они недавно презентовали в Москве, где им рукоплескали столичные зрители. В течение нескольких часов на сцене будут выступать лучшие солисты Омской филармонии Вероника Бартенева, Евгений Романов, квартет «Премьер», духовой оркестр с необычным репертуаром, — отметила начальник отдела департамента культуры мэрии Майя Карымова.
После под музыку омского духового оркестра выступят артисты творческого объединения «Танцы без границы», которые исполнят танец на колясках. Споет в честь Дня города и омская королева романса Светлана Бородина.
Параллельно с концертной программой на берегу Иртыша в Омской крепости пройдет фестиваль «Служилые люди Сибири», где для омичей воспроизведут баталию лучников.
Завершат праздничный день в Омской крепости столичные артисты Полина Гагарина и группа «Градусы», после чего прогремит праздничный фейерверк.
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