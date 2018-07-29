В Пскове состоялся торжественный митинг в честь Дня военно-морского флота

Открывая митинг, Андрей Парамонов с борта катера поприветствовал экипажи катеров береговой охраны, которые расположились на реке Великой.

Затем, уже на берегу, поздравил весь личный состав, ветеранов и гостей мероприятия с Днем военно-морского флота.

Присоединился к словам поздравления и Николай Цветков, передав наилучшие пожелания от врио губернатора Михаила Ведерникова

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что псковичи гордятся тем, что в их городе живут и служат представители флота. Он пожелал всем присутствующим удачи, семейного благополучия и «Семи футов под килем».

Также руководитель муниципалитета вручил приветственные адреса и подарки начальнику отделения береговой охраны, капитану 1 ранга Дмитрию Шихову, заместителю губернатора Николаю Цветкову, депутату Псковской городской Думы Григорию Турчину и председателю Псковского морского собрания Виктору Бибикову.

Передал слова поздравления первому командиру большой атомной подводной лодке «Псков» Виктору Ковалеву

Кроме того, собравшихся с праздником поздравили Виктор Бибиков и отец Олег Теор. Начальник Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области поощрил особо отличившихся сотрудников из числа личного состава грамотами, а ветеранов медалями.

От Погрануправления, администрации Псковской области, Псковской городской Думы и администрации города, а также Псковского Морского собрания возложили корзины с цветами, под залпы салютной группы, к памятному комплексу псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского флота.

После закрытия торжественного митинга, военнослужащие торжественным маршем покинули набережную. Парашютисты спустились в реку с флагами Российской Федерации и Военно-морского флота.