Как брак Лидии Лесиной с сыном чилийского посла привел к международному скандалу

Любовь — это счастье, особенно если она взаимна. Так случилось с советской гражданкой Лидией Лесиной и сыном чилийского посла Альваро Крусом Лопесом де Эредия. Однако брак двух влюбленных в итоге обернулся большими проблемами не только для них, но и для двух стран.

Любовь и политика

Лидия Лесина родилась в 1927 году в городе Кондрово Калужской области . Отец ее работал механиком на бумажной фабрике, был членом КПСС . Сама Лида трудилась сначала техническим секретарем в Дзержинском райкоме комсомола, потом переехала в Москву и устроилась прислугой во французское, а затеем в итальянское посольство. Набором обслуживающего персонала для посольств занималось — Бюробин — Бюро по обслуживанию иностранцев. Понятно, что набирали на такую работу людей политически грамотных и благонадежных.

Вскоре 19-летняя Лида влюбилась. И избранником ее стал отнюдь не простой советский парень, а сын посла Республики Чили в СССР доктора Луиса Давида Круса Окампо Альваро Крус Лопес де Эредиа. В декабре 1946 года пара официально оформила свои отношения. А в феврале следующего года вышел указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Он вполне вписывался в рамки тогдашней политики, осуждавшей «низкопоклонство перед Западом» и «безродных космополитов». Говорят, что Сталин принял это решение на фоне резкого ухудшения отношений с Югославией, узнав о том, что сын югославского лидера Иосипа Броза Тито Жарко Броз женился на молодой москвичке Тамаре Вегер.

Между тем посол Окампо отправил в Сантьяго очередной обзор событий в СССР. Данные в нем оценки ситуации в советском государстве были не очень лестными, но об этом никто не должен был узнать — документ предназначался сугубо для внутреннего пользования. Тем не менее содержание доклада каким-то образом попало в прессу. А президент Чили Гонсалес Видела посчитал, что вот-вот начнется атомная война с США , в которой он ставил на последних. Масла в огонь подлила и забастовка чилийских шахтеров, среди которых было много выходцев из социалистических стран Восточной Европы, например, Чехословакии и Югославии. В итоге в стране запретили Компартию, дипломатические отношения с Чехословакией, Югославией, а заодно с СССР были разорваны.

Заложники спецслужб

В октябре 1947 года чилийский посол должен был покинуть Москву. Но только его снохе Лидии выезд запретили, ссылаясь на закон о браках с иностранцами. То, что он был принят уже после ее вступления в брак, не учитывалось.

Доктор Окампо с сыном остались в Москве. А Видела приказал не выпускать из Сантьяго советских дипломатов. Разгорелся международный скандал.

Семья чилийского дипломата снимала номера в гостинице «Националь». Выгнать их оттуда никто не решался — это привело бы к еще большему усугублению щекотливой политической ситуации. Конечно, на Лидию давили — требовали, чтобы она развелась с Альваро, привозили к ней отца, чтобы попытался уговорить дочь. Но молодая женщина наотрез отказалась бросать любимого. Давление оказывали и на Окампо: и президент Видела, и советские спецслужбы. Например, у него демонстративно проверяли документы каждый раз, когда он выходил из номера.

Сказка без счастливого конца

В июле 1948 года Окампо был назначен представителем Чили в ООН , а советские дипломаты были наконец отпущены из Сантьяго. Альваро же получил разрешение МИД остаться в Москве переводчиком при аргентинском посольстве.

Доктор Окампо всячески пытался помочь родным. Он подал в Юридический комитет ООН жалобу на то, что Лидии не дают отказаться от советского гражданства. Там действия советского правительства осудили, но сделать ничего так и не смогли. Альваро в Москве тоже приходилось несладко — ему вдвое подняли плату за проживание в «Национале». В знак протеста он перестал платить за номер.

Министр госбезопасности С. Игнатьев предлагал выселить Альваро Круса Лопеса де Эредиа из гостиницы за нарушение паспортного режима и выслать из страны, а Лидию Лесину арестовать как «социально опасное лицо». Однако не успели — 5 марта 1953 скончался Сталин. Вскоре Хрущев отменил закон о запрете браков с иностранцами, и Альваро с Лидией отправились в Сантьяго.

Правда, закончилась эта история не слишком счастливо. У Альваро, возможно, на почве длительного стресса, развилось психическое заболевание, и Лидии много лет пришлось ухаживать за больным мужем. Детей у них не было. После смерти супруга Лидия скромно жила на окраине Сантьяго, отказываясь от встреч с журналистами. А дипломатические отношения между СССР и Чили восстановились только в 1964 году.