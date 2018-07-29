Нужна ли нам память?

Фото с ресурса photos.wikimapia.org Через три года в 2021 мы будем отмечать 80 лет начала Великой Отечественной войны, всего три года назад мы отмечали 70 лет победы над фашизмом. Семьдесят лет…. Уже и ветеранов тех героических дней и боев можно по пальцам по считать, и не самые красивые прецеденты случаются с памятью о том, что было тогда. Как, например, уголовное дело в отношении жителя Архангельска за репост картинки из учебника истории в одной из социальных сетей.

Если идти еще дальше, то выяснится, что память слаба стала не только у бывших западных союзников и в бывших союзных республиках ( Украина , Прибалтика), но и в России — то переписываются учебники, то из внеклассного чтения убираются книги о подвигах тех лет.

Мы вышли на улицы Владимира и спрашивали прохожих, знают ли они в честь кого и почему у нас есть улицы Полины Осипенко, Гастелло и т.д. Сразу признаемся, что старшее поколение еще что-то помнит. А вот молодежь….

А уж чтобы назвать хотя бы пофамильно, хотя бы половину из наших прославленных земляков— Героев СССР, таких и вовсе не нашлось ни в одной возрастной категории.

Что же делать с тем, чтобы освежить ту святую память, превратить ее из галочки в отчетах в символ патриотизма? Ведь, по сути, у нас нет даже полной информации о Героях Великой Отечественной войны!

Этим вопросом озаботился генерал-лейтенант в отставке Иван Васильевич Вершков. А так как человек он военный, то, родив идею, пошел по инстанциям в поисках того, кто может помочь реализовать ее.

Вот небольшая выдержка из того обращения:

« …барельефы Героев и даже их фамилии и инициалы дают о героях очень мало информации или ни о чем не говорят посетителям этого мемориала (речь о мемориале на Площади победы, где установлены барельефы 24 Героев Советского Союза, которые родились во Владимире или имели с ним тесную связь). В том числе остаются неизвестными и авторы этого мемориала.

Предлагаю вполне возможное:

1. Для улучшения военно-патриотического воспитания граждан с использованием мемориала на Площади Победы (без всякой его реконструкции) через дорогу проспекта Ленина на площади у областного суда сделать, как дополнение к мемориалу «Аллею Героев Советского Союза», где поставить 24 информационных баннера с портретами Героев, их краткой биографией и описанием их подвигов и проявленного героизма. Я видел подобное во многих городах нашей страны. Впечатляет….

2. 7 мая 2015 г. В День Радио был открыт памятник диктору Ю. Б. Левитану (авторы памятника скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Евгений Усенко).

«Наш памятник — реконструкция ситуации, которая была возможна на улицах тылового Владимира в годы ВОВ, — пояснял Черноглазов. — Предполагается, что отец мальчика и сын дедушки находится на фронте, а его родные тревожно и с надеждой всматриваются в репродуктор и вслушиваются в голос Левитана.

Репродуктор в действительности может транслировать исторические сводки: памятник оборудован системой интерактивной радиофикации. Находясь рядом с монументом с помощью смартфона, имеющего соответствующее приложение, можно прослушать фрагменты радиовыступлений Ю. Б. Левитана. Встроенный в памятник плеер содержит 10 записей».

Но незнающему вышеуказанных деталей человеку, посетившему сквер, который народом уже зовется «Левитановским» — трудно разобраться в существе композиции.

Поэтому… на краю сквера надо поставить информационный баннер с большим портретом диктора, дать его краткую биографию, подчеркнув, что он наш земляк и объяснить, как использовать смартфон рядом с монументом.

3. 29 сентября 2016 г. В Андиановском сквере был установлен, а 12 октября торжественно открыт памятник Н. Е. Андрианову — лучшему гимнасту. Скульптор Илья Шанин . Образ прекрасный, но не дает достаточной информации о великом гимнасте. Поэтому на информационном баннере в сквере, как в дополнение к памятнику) можно дать большой портрет Андианова с его гирляндой олимпийских медалей, дать его краткую биографию.

4. А еще у нас нет в городе памятника Н. Г. Толкачеву. Есть спортшкола, названная его именем, есть на ней мемориальная доска, но этого явно недостаточно.

5. В нашем городе есть несколько остановок общественного транспорта с наименованиями в честь Героев Советского Союза. Например, «улица Пичугина», на конструкции павильона есть название остановки и реклама сторонних продуктов и услуг, а информации о Герое и его подвиге нет. И такая информация должна быть постоянной, а не только к 9 Мая. ….»

К сожалению. Юрий Чайковский отказался даже принять для обсуждения палатой данный вопрос, сославшись на то, что «в интернете все желающие могут найти всю интересующую их информацию».

Не прояснили ситуацию и в областном комитете по социальной политике администрации области, порекомендовав генералу идти с его идеями… в Министерство обороны

Но мы считаем, что то, что предлагает Вершков нужно не ему, а всем нам. Поэтому предлагаем вам принять участие в нашем опросе.