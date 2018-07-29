Ещё
Сауны и рестораны: что растят бизнесмены на шести сотках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сауны и рестораны: что растят бизнесмены на шести сотках 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Люди в СНТ «Ударник» давно смекнули: зачем хозяину работать на дачу, если дача должна работать на хозяина. Надстроили второй этаж и заселили мигрантов. Бизнес процветает.
Вложения — минимальные: одна кухня на всех, туалет — в соседском огороде. Электричество, свет, конечно, тоже за счет соседей. Рядом еще несколько таких же домов, переделанных под ночлежки. В каждой — сотни постояльцев.
В Кратове дачникам покой в буквальном смысле не снится, они вообще заснуть не могут. Приезжают отдохнуть, а шума в итоге получают больше, чем в городе. «Будто находишься на дискотеке, бывает, до утра орут», — рассказывает дачник Олег Горохов.
В окружении жилых домов недавно открыли развлекательный клуб с собственным штатом поваров, официантов и охранников. Свадьбы, корпоративы, дни рождения отмечают шумно. Веселье бьет через край.
По документам здесь должен быть частный дом, но предприниматель Татьяна Кузьмина возвела здесь сауны и два банкетных зала на 40 и 80 человек. Сама Кузьмина недавно перебралась за границу, и уже оттуда расширяет бизнес и фотоальбом со снимками с престижных курортов.
Шесть соток в Подмосковье превратились в «золотую жилу». Хотя по закону в садовых товариществах можно только грядки копать и деревья растить. Даже просто помыть машину на участке нельзя.
"Как правило, в садоводческих товариществах действуют не законы, а право сильного. Если я сильный, если я крутой, если у меня много денег, я могу попытаться поставить, например, автомойку, или ремонт машин, или овощебазу. Могу там курятник на 500 кур поставить!" — говорит Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России».
Самые распространенные варианты — гостиницы, мастерские, автомойки, питомники для бойцовых собак, а теперь и кальянные. Местные власти борются как могут — возбуждают уголовные дела, сносят самострой. В Котельниках одного самозваного отельера уже отправили в СИЗО.
Но ушлые коммерсанты формально владельцы участков, приходится каждый раз идти в суд. А пока длится тяжба, сверхприбыль уже оседает в карманах хозяев. Да и попробуй их найди за границей.
Вести.Ru: последние новости
Отношения с США: Германии посоветовали обзавестись ядерным оружием 27 июля Марс вступит в противостояние с Солнцем, а Луна надолго потемнеет Самолет S7, в который попала молния, не долетел до Питера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника55
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»737
Газманов рассказал о тяжелой утрате3
У Кобзона заподозрили метастазы93
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение