Сауны и рестораны: что растят бизнесмены на шести сотках

Люди в СНТ «Ударник» давно смекнули: зачем хозяину работать на дачу, если дача должна работать на хозяина. Надстроили второй этаж и заселили мигрантов. Бизнес процветает.

Вложения — минимальные: одна кухня на всех, туалет — в соседском огороде. Электричество, свет, конечно, тоже за счет соседей. Рядом еще несколько таких же домов, переделанных под ночлежки. В каждой — сотни постояльцев.

В Кратове дачникам покой в буквальном смысле не снится, они вообще заснуть не могут. Приезжают отдохнуть, а шума в итоге получают больше, чем в городе. «Будто находишься на дискотеке, бывает, до утра орут», — рассказывает дачник Олег Горохов.

В окружении жилых домов недавно открыли развлекательный клуб с собственным штатом поваров, официантов и охранников. Свадьбы, корпоративы, дни рождения отмечают шумно. Веселье бьет через край.

По документам здесь должен быть частный дом, но предприниматель Татьяна Кузьмина возвела здесь сауны и два банкетных зала на 40 и 80 человек. Сама Кузьмина недавно перебралась за границу, и уже оттуда расширяет бизнес и фотоальбом со снимками с престижных курортов.

Шесть соток в Подмосковье превратились в «золотую жилу». Хотя по закону в садовых товариществах можно только грядки копать и деревья растить. Даже просто помыть машину на участке нельзя.

"Как правило, в садоводческих товариществах действуют не законы, а право сильного. Если я сильный, если я крутой, если у меня много денег, я могу попытаться поставить, например, автомойку, или ремонт машин, или овощебазу. Могу там курятник на 500 кур поставить!" — говорит Андрей Туманов , председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России».

Самые распространенные варианты — гостиницы, мастерские, автомойки, питомники для бойцовых собак, а теперь и кальянные. Местные власти борются как могут — возбуждают уголовные дела, сносят самострой. В Котельниках одного самозваного отельера уже отправили в СИЗО

Но ушлые коммерсанты формально владельцы участков, приходится каждый раз идти в суд. А пока длится тяжба, сверхприбыль уже оседает в карманах хозяев. Да и попробуй их найди за границей.