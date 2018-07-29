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Праздник продолжается: на день ВМФ устроили развлечения на любой вкус
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Праздник продолжается: на день ВМФ устроили развлечения на любой вкус 

Мир24 50 минут назад
Главные торжества по случаю Дня ВМФ России прошли в Петербурге и Кронштадте. После окончания парада праздник продолжился на улицах, сообщает «МИР 24».
Так, для жителей и гостей Кронштадта подготовили выставку военной техники, концерты и театрализованные программы. Самые смелые могли помериться силой с «морскими волками» в перетягивании каната. Для всех желающих организовали курсы по вязанию морских узлов. Работает полевая кухня с «корабельной ухой».
«Праздник есть праздник. С прошлыми годами сравнивать и нельзя даже. Каждый год что-то свое. И каждый будет вспоминать тот праздник, который ему больше всего понравился. Вот мне сейчас понравилось», — говорит старший мичман флота Леонид Морозов.
Завершится празднование грандиозным салютом. На Якорной площади перед Морским собором дадут 30 залпов.
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