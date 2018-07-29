Фоторепортаж: как в Петербурге отметили День ВМФ

29 июля в Петербурге Кронштадте прошли парады в честь Дня ВМФ. Участие в них принимали боевые корабли четырех военно-морских флотов России — Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского, Каспийской дивизии, а также морская авиация.

Публикуем подборку фотографий горожан и гостей города с праздника:

Публикация от Маня (@l.masya) 29 Июл 2018 в 4:15 PDT Публикация от ⚔WARIN4M© (@warin4m) 29 Июл 2018 в 2:35 PDT Публикация от Ахилл😻AchillesTheCat (@achillcat) 29 Июл 2018 в 12:43 PDT С Днём ВМФ! 💪🌅⚓🛳️🇷🇺. Смогли бы уйти в поход на 3 месяца и обходиться без родных и близких, суши, каждый день жить только морем кораблем и командой? А на 5 месяцев? А на год?. Просто поражает насколько ребята из флота сильны, насколько они живут своей работой, что готовы идти на такие жертвы.. Всех причастных с праздником! #деньвмф #парад #авиация Публикация от Дмитрий (@milmedkonev) 29 Июл 2018 в 4:06 PDT Публикация от Phil (@phil_molodkovets) 29 Июл 2018 в 4:01 PDT Публикация от Anastasiya Zvereva (@zvereva494) 29 Июл 2018 в 3:44 PDT Публикация от Natalie Vekshinа (@natalie_host) 29 Июл 2018 в 3:24 PDT Публикация от Татьяна Жукова (@zhukashechka95) 29 Июл 2018 в 2:49 PDT Публикация от Елена Ладыженко (@ladyzhenko) 29 Июл 2018 в 1:29 PDT Публикация от Kusia_Vikusia (@viktoria.laur) 29 Июл 2018 в 4:01 PDT Публикация от Николай Никитин (@nikolaynikitinphoto) 29 Июл 2018 в 4:40 PDT Публикация от Михаил (@photo_mihalych) 28 Июл 2018 в 6:39 PDT Публикация от avrikk (@avrikk) 29 Июл 2018 в 3:23 PDT Публикация от ᗷᒪOG ᔕᗩIᑎT-ᑭETEᖇᔕᗷᑌᖇG (@instapiterr) 29 Июл 2018 в 2:38 PDT Публикация от Яна Андреевна (@yana_andreevna_sletat) 29 Июл 2018 в 4:20 PDT На параде не обошлось без происшествий — десантный катер врезался в опору Благовещенского моста. Но сами военные говорят, что «внештатных ситуаций не зафиксировано».

Мы собрали полную программу празднования Дня ВМФ в Петербурге в этом материале.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.