Достаточно ли года, чтобы полюбить Кострому?

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На K1NEWS.RU есть специальная рубрика — «Одессит в Костроме». Теперь же рубрика приобретает «костромские» оттенки.

Уважаемые читатели!

На днях моя семья отметит этапную и жизнеутверждающую дату — годовщину успешного и окончательного пересечения украинско-российской границы и, соответственно, нашего прибытия в славный город Кострому. В общем-то, эта очевидная мысль не покидала меня несколько последних недель и наконец-то выкристаллизовалась: пора превращаться в россиянина не только по паспорту (которым я располагаю уже около четырех месяцев), а по образу мыслей и, возможно, действий. Более того, пора становиться костромичом, что, пожалуй, даже труднее, поскольку требует не абстрактных размышлений о благе нового Отечества, а вполне конкретных шагов, связанных с обустройством в абсолютно незнакомом еще год тому назад городе. Впрочем, адаптация имеет место быть, да и «полет», в целом, близок к нормальному — найдена интересная, хорошо знакомая мне работа, решается квартирный вопрос. Тем не менее…

Говорят, что бывших одесситов не бывает, да и становиться «не одесситом» я не хочу и, пожалуй, не смогу. Тянет ли меня в Одессу? Не поверите, но сейчас нет. Мне желается приехать в родной город, не думая о границах и паспортах, о возможных проблемах и «приключениях», которые вовсе не исключены. Мне хочется въехать в Одессу с удовольствием, счастливым от предстоящей встречи, как я в течение многих десятилетий возвращался электричкой из Кишинева , приезжал автомобилем из Слуцка, прилетал самолетом из Риги и даже прибывал поездом из Холмска , что на Сахалине. Будет ли такая возможность, произойдет ли это на моем веку? Не факт…

Год в Костроме! Срок достаточный, чтобы понять город, но, положа руку на сердце, недостаточный, чтобы его полюбить. Увы, мужчины в моем возрасте не склонны верить в любовь не только с первого взгляда, но и с первого года. А еще мы — бывалые журналисты, о которых говорят: они «знают ничего обо всем», скептичны, несколько циничны и недоверчивы даже к своим чувствам и ощущениям…

Свершится ли чудесное превращение Одессита в Костромича? Как говорится, будем посмотреть. Есть такой черноморский анекдот: «Боря, говорят, ваша дочь выходит замуж? Да, выходит понемногу…». Ведя рубрику «Одессит в Костроме» и сравнивая два своих города, я таки да постепенно становился «костромодесситом». Мы с вами, друзья, успели обсудить многое: дары леса и «дары» магазинов, медицину и бездомных животных, мат и климат, Волгу и школы, самих костромичей и их трудоустройство, работу транспорта и даже шествие «Бессмертного полка». Безусловно, еще много вопросов, достойных освещения и осмысления осталось «за бортом» нашей рубрики. Но все дело в том, что вашему автору почему-то не хочется шутить на тему экологии и коммунальных платежей, государственной поддержки и социального обеспечения. Могу лишь заверить вас, уважаемые земляки, что в России и в Костроме в частности дела в этих сферах обстоит гораздо лучше, чем в Украине и даже в Одессе…

Решено — видоизменяюсь в полного костромича, причем здесь я имею в виду вовсе не свою потерявшую былую стройность фигуру. Помните, «сначала было Слово»? Так вот, по согласованию с руководством портала, мы замещаем это самое начальное Слово, и отныне название рубрики будет звучать не иначе как «Костромич в Костроме». Ее основу составят историко-краеведческие материалы (наподобие недавнего, об адмирале Г. И. Бутакове), посвященные одному, а может быть и обоим нашим городам — и Костроме, и Одессе, поскольку стоит ли напоминать, что в свое время «Южная Пальмира» была третьим городом Российской империи, конечно же, после обеих столиц. В обновленной рубрике также найдется место вещам «для души». В частности вскоре наш K1NEWS.RU начнет публиковать небольшую повестушку «Двор моей памяти», которая люба мне самому (что бывает редко), а потому имеет шансы понравиться и вам.

А еще, не ограничивая себя удушающими рамками и руководствуясь известным вольтеровским принципом «Все жанры хороши, кроме скучного», рассчитываем обнародовать и многое другое, что «взбредется». Главное, чтобы этот процесс доставлял удовольствие всем двум сторонам — журналисту и его гипотетическим читателям.

На сем спасибо за внимание!..