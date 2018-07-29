Ещё
Оренбургские студенты отправились на российско-китайский форум в Самару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбургские студенты отправились на российско-китайский форум в Самару 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне, 27 июля, в Самаре открылся V Молодежный форум «Волга-Янцзы». В качестве делегатов от Оренбургской области на фестиваль поехали 11 студентов ОГУ и ОГПУ.
Российско-китайский форум «Волга-Янцзы» проводится для установления тесных деловых и культурных контактов между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы. Впервые он состоялся в 2014 году по поручению Владимира Путина, с тех пор это стало доброй традицией.
За эти годы на форуме заключили несколько десятков договоров о взаимодействии вузов двух стран, в том числе по обмену студентами. Регулярно проводятся исследования и конференции, создана Ассоциация вузов «Волга-Янцзы».
На церемонии открытия участников форума приветствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя Цзянсийского провинциального комитета Комсомола Ян Чжи.
«Рад, что мы смогли приехать в такую красивую Россию, такую замечательную пейзажную Самару! Всё — ради нашей дружбы, ради нашего сотрудничества. Желаю, чтобы молодежь наших стран была в одном сердце и в одной душе!» — заявил глава китайской делегации Ян Чжи.
V Молодежный форум «Волга-Янцзы» продлится в Самаре до 4 августа. Он проходит в рамках другого форума — «iВолга-2018».
ProOren: последние новости
В Оренбуржье запустили строительство нового комплекса по переработке нефти Более сотни оренбургских студентов отправились на «iВолгу» В день ВМФ в Оренбурге ограничат автодвижение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»603
У Кобзона заподозрили метастазы
В США оценили новейшую версию Т-8041
В США объяснили создание из России врага
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»58
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:49
В США объяснили создание из России врага
В мире
03:48
«Обманывают откровенно и цинично»
В мире Статьи
03:25
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение