Оренбургские студенты отправились на российско-китайский форум в Самару

Накануне, 27 июля, в Самаре открылся V Молодежный форум «Волга-Янцзы». В качестве делегатов от Оренбургской области на фестиваль поехали 11 студентов ОГУ и ОГПУ.

Российско-китайский форум «Волга-Янцзы» проводится для установления тесных деловых и культурных контактов между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы. Впервые он состоялся в 2014 году по поручению Владимира Путина , с тех пор это стало доброй традицией.

За эти годы на форуме заключили несколько десятков договоров о взаимодействии вузов двух стран, в том числе по обмену студентами. Регулярно проводятся исследования и конференции, создана Ассоциация вузов «Волга-Янцзы».

«Рад, что мы смогли приехать в такую красивую Россию , такую замечательную пейзажную Самару! Всё — ради нашей дружбы, ради нашего сотрудничества. Желаю, чтобы молодежь наших стран была в одном сердце и в одной душе!» — заявил глава китайской делегации Ян Чжи.

V Молодежный форум «Волга-Янцзы» продлится в Самаре до 4 августа. Он проходит в рамках другого форума — «iВолга-2018».