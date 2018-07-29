Как Петр I поступил с пленными шведами после битвы под Полтавой

Несколько тысяч шведов, плененных русскими войсками после битвы под Полтавой (1709 год), впоследствии сослужили неплохую службу России . Считается, что со временем большинство иностранцев полностью ассимилировались с уральскими казаками.

В XIX веке шведы поехали в Россию уже добровольно, и снова на Урал — там развивалась металлургическая промышленность, строились так называемые железоделательные заводы — требовались специалисты и технологии, которых у нас не было.

Принесли пользу металлургии

По самым приблизительным подсчетам (точных данных нет) на Урал в XVIII веке направили около 10 тысяч плененных шведов (каролинов, как их еще называли). Тут необходимо уточнить, что армия Карла XII была отнюдь не мононациональной — в ней служили преимущественно немцы, а также финны, подразделения состояли и из англичан, шотландцев, датчан, голландцев… Поэтому считать пленными одних только шведов будет неправильно. Хотя по национальному признаку их тогда и не дифференцировали — для определения социального статуса в новом положении решающую роль играли умения и навыки пленника. Специалисты-металлурги, имевшиеся среди пленных шведов, сразу же привлекли внимание тогдашнего куратора Уральских и Сибирских заводов В. Н. Татищева. При непосредственном участии шведов на Южном Урале проводились работы в горно-рудной и химической промышленности, в частности, на Алапаевских заводах по добыче железной руды. Татищев дорожил иностранными специалистами и всячески старался закрепить их на производстве, увеличивая им жалованье. Шведам разрешалось даже жениться на русских девушках и вдовах, не меняя протестантскую веру. Каролины работали на уральских заводах в Перми Соликамске , Нижнем Тагиле, Невьянске , Узяне, Тирляне, Миндяке и других — среди пленных нередко встречались образованные люди и талантливые инженеры. Специалисты в своем деле, будь то металлурги, оружейники или ученые — пленные шведы получали за свой труд в неволе сравнительно неплохие деньги. Им даже разрешались денежные переводы и письменное сообщение с родиной.

Неудачный Хивинский поход

Тем не менее, подавляющее большинство пленных шведов все же покрестились и перешли на русскую службу. Войдя в состав Яицкого казачьего войска, каролины (среди них помимо шведов были и немцы) приняли участие в знаменитом Хивинском походе (1714 — 1717), которым руководил князь Бекович-Черкасский. До Петра I дошли известия, что в Хивинском ханстве, в устье реки Амударьи, есть богатые залежи золотого песка. На их разведку и была направлена экспедиция Бековича. В общей сложности под началом князя было порядка 4 тысяч человек, из которых около полутора тысяч — яицкие казаки. Экспедиция закончилась неудачно — большей частью воинов Бековича басурмане перебили или взяли в плен, сам князь тоже был убит. Однако предания об этом походе еще долго пересказывались в поколениях оказаченных шведов.

Второе пришествие шведов