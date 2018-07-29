Адвокаты Сербии устроили забастовку после убийства защитника Милошевича

Адвокатские палаты Сербии и Белграда объявили о проведении забастовки после убийства адвоката Драгослава Миши Огняновича. Он ранее представлял интересы бывшего руководителя Югославии Слободана Милошевича и выступал по ряду громких дел.

Неизвестный, по данным полиции, стрелял в Огняновича перед входом в дом в районе Новый Белград. Адвокат от полученных ранений скончался, его взрослый сын получил ранение руки и был доставлен в городской центр скорой помощи, сообщает РИА Новости

«Убийство Миши Огняновича самым драматичным образом демонстрирует, в каких условиях адвокаты в Сербии исполняют свой профессиональный долг. Это убийство стало последним в ряду многочисленных нападений на адвокатов, многие из которых остались нераскрытыми», — сообщила адвокатская палата страны.

Адвокаты заявили о том, что прекращают работу на одну неделю с понедельника.