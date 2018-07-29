Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь планирует посетить Вологодскую область

Об этом объявил сегодня митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в Храме Казанской иконы Божией матери в Шексне . Предполагается, что Святейший Патриарх совершит визит в Великий Устюг 18 августа.

Сегодня Глава вологодской митрополии совершил в шекснинском храме Божественную литургию и вручил Патриаршие награды благотворителям, которые помогали в восстановлении храма. Также Митрополит Игнатий заявил о предстоящем визите Патриарха.