Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь планирует посетить Вологодскую область 

Об этом объявил сегодня митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в Храме Казанской иконы Божией матери в Шексне. Предполагается, что Святейший Патриарх совершит визит в Великий Устюг 18 августа.
Сегодня Глава вологодской митрополии совершил в шекснинском храме Божественную литургию и вручил Патриаршие награды благотворителям, которые помогали в восстановлении храма. Также Митрополит Игнатий заявил о предстоящем визите Патриарха.
Как рассказал «Вологда.РФ» помощник Главы вологодской Митрополии по взаимодействию со СМИ и издательской деятельностью, Владислав Калашников, планируется, что Глава Русской Православной церкви отслужит в Великом Устюге Всенощное бдение.
Напомним, в июне этого года, в День всех Вологодских Святых, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Вологду. На Кремлевской площади он отслужил Божественную литургию. На службу под открытым небом пришли порядка 12 тысяч человек.