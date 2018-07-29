В Сербии адвокатская палата объявила забастовку из-за убийства юриста

БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости . Адвокатские палаты Сербии и Белграда потребовали от властей скорейшего расследования убийства адвоката Драгослава Миши Огняновича, выступавшего по ряду громких дел, и объявили прекращение работы на неделю.

Неизвестный, по данным полиции, стрелял в Огняновича на улице Антифашистской борьбы перед входом в дом в районе Новый Белград около 19.30 (20.30 мск) в субботу. Адвокат от полученных ранений скончался, его взрослый летний сын с раной руки был доставлен в городской центр скорой помощи. Начальник управления уголовной полиции Деян Ковачевич пообещал, что сотрудники МВД прокуратуры предпримут все необходимые меры для поисков нападавшего.

"Убийство Миши Огняновича самым драматичным образом демонстрирует, в каких условиях адвокаты в Сербии исполняют свой профессиональный долг. Это убийство стало последним в ряду многочисленных нападений на адвокатов, многие из которых остались нераскрытыми", — сообщила адвокатская палата страны.

"Поэтому адвокатская палата Сербии и адвокатская палата Белграда оповещают общественность, что с понедельника 30 июля 2018 года прекращают работу на одну неделю, чтобы послать четкий сигнал единства в профессии и твердой решимости не примиряться с подобными происшествиями", — говорится в сообщении.

Коллеги Огняновича отметили, что «самым энергичным образом требуют от компетентных государственных органов применить все имеющиеся средства» для расследования убийства. Представители профессионального объединения также потребовали встречи с руководством МВД и министерства юстиции

За последние годы погибший участвовал в ряде резонансных дел. Среди них процессы против членов черногорской мафии, где Огнянович представлял интересы отбывающего в Испании 18-летний тюремный срок за незаконное хранение оружия главаря ОПГ Луки Бойовича и его семьи. Противостояние между кланами Бойович и Шаранович привело уже к нескольким жертвам в последние пять лет.

Адвокат также выступал по делу об убийстве французского болельщика Бриса Татона в Белграде, в котором защищал Джордже Прелича, одного из лидеров фанатской группировки футбольного клуба «Партизан».