Российское телевидение опять не разглядело протесты

Во всероссийской акции протеста против пенсионной реформы, организованной КПРФ в минувшую субботу, приняли участие жители многих городов. Только в Москве на проспект Сахарова, по подсчетам организаторов, пришло несколько десятков тысяч наших сограждан. Хотя эту цифру всеми силами пытаются занизить власти: столичное ГУ МВД отрапортовало о «всего лишь» 6,5 тысячах участников.

Рядом с коммунистами встали и другие лево-патриотические силы — «Левый фронт», «Союз советских офицеров», «Конфедерация труда России», «Движение в поддержку армии», движения «Надежда России» и «Дети войны». К акции протеста присоединились представители ЛДПР партии «Яблоко» , Российской партии коммунистов, Российского объединенного трудового фронта ( «РОТ-Фронта» ).

Но страсти кипели не только в столице. В Санкт-Петербурге на площадь Ленина вышли более 5000 человек. Правда, полиция традиционно сильно занизила это неприятное для Кремля число в своих отчетах. Стражи порядка в Питере, оказывается, насчитали только 1,5 тысячи недовольных.

Еще больше, доложили организаторы акции протеста, собрал митинг в Екатеринбурге . Там на площади Советской армии собралось 8000 человек (областное ГУ МВД, естественно, отчиталось о лишь 2000 граждан).

Калининграде, Ставрополе, Томске, Барнауле, Самаре, Курске, В Ростове-на-Дону, Владивостоке Краснодаре пришли на субботние митинги более чем по 3000 человек. В Пензе Липецке с целью сказать решительное «Нет!» властям собрались более 2000 протестующих в каждом. И это несмотря на небывалую жару!

Гневно говорили не только о намерении властей любой ценой протолкнуть грабительскую пенсионную реформу. Не меньше эмоций у протестующих вызвали и недавнее повышения НДС, а также цен на топливо. Митингующие требовали национализации нефтегазовой отрасли, введения прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь, государственной монополии на алкоголь и табак.

Местные власти хоть и разрешили проведение субботней акции протеста, но затем в ряде городов попытались сорвать ее. Так, в Пензе работники аварийной службы перед началом митинга под явно надуманным предлогом вдруг оцепили половину сквера имени Дзержинского, в котором массово собирались протестовать граждане. В Биробиджане во время выступления представителя ЛДПР отключили электричество. В Оренбурге полицейские заставили убрать плакаты с портретами депутатов Госдумы , голосовавших за пенсионную реформу.

А ведь чиновников и членов «Единой России» звали прийти на митинги протеста и с трибуны рискнуть выступить в поддержку пенсионной реформы! Скажем, персональные приглашения от КПРФ получили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и спикер алтайского заксобрания Александр Романенко . Ни в одном регионе никто из сторонников пенсионной реформы на встречу с народом не явился.

Как и следовало ожидать, все эти события абсолютно проигнорировали крупнейшие федеральные СМИ. Включая, разумеется, и государственные телеканалы. Там, как обычно в таких случаях, ни словом не обмолвились о массовой акции протеста, охватившей многие регионы России , даже в новостях. Точно также поступили и либеральные издания (вроде «Коммерсанта», РБК или «Медузы»). Те, которые прежде на диво активно освещали каждый митинг Алексея Навального . Хотя на любом из них было в разы меньше участников, чем на вчерашней акции КПРФ. Что это, как не двойные стандарты журналистики?

— Власть в любом случае примет к сведению, что массовый протест против пенсионной реформы в стране нарастает. Причем, количество людей на митингах не всегда отражает реальные масштабы недовольства, — размышляет руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев . — Характерно, что в регионах, не стесняясь, поносят власти такими словами, которых со сцены себе не позволяли с 1990-х. В Волжском, например, звучали призывы к отставке не только Медведева, но и Владимира Путина . Под аплодисменты!

Главное достижение этих митингов: партии, которые до этого не очень жаловали одна другую, объединились для общего протеста. Консолидация — это то, что помогает решить любые проблемы. Особенно, когда политическая проблема так велика, что всем хватит места для протестов.

Главное, чтобы пар в свисток не ушел. Власть, наверное, не дрогнет и с намеченного пути не свернет. Но подвижки в первоначальных предложениях по пенсионной реформе обязательно произойдут. План по смягчению последствий повышения пенсионного возраста явно расширят.