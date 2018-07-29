Молодежный спортивно-образовательный лагерь в КЧР станет ежегодным

ЧЕРКЕССК , 29 июля. / ТАСС /. Летний молодежный спортивно-образовательный лагерь Katadze camp, впервые организованный в этом году в Карачаево-Черкесии Уральским федеральным университетом совместно с властями республики, планируется сделать ежегодным и международным. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС инициатор проекта, председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев.

"Проект хотим сделать традиционным. Более того, в следующем году собираемся расширить лагерь и собрать уже несколько сотен участников. Планируются и нововведения — подумаем над тем, чтобы увеличить сроки проведения смены, и постараемся сделать всё, чтобы он стал международным", — сказал Кагиев.

Он отметил, что главной цели проекта — объединить людей, которым интересен здоровый и активный образ жизни, — удалось достичь.

Екатеринбург, Москва, Северодвинск, Кисловодск, Полевской, Ставрополь, Калининград, Казань, Карачаевск, Грозный, По данным руководителя информационной службы лагеря Екатерины Агафоновой, в проекте приняли участие более 80 студентов и выпускников вузов, а также молодые специалисты компаний. «Географию лагеря составили 12 городов России Пятигорск и Черкесск. Katadze Camp собрал в КЧР представителей 11 вузов страны и стал комплексной площадкой самосовершенствования, которая объединила в себе и образование, и спорт, и знакомство с уникальной культурой Кавказа», — добавила Агафонова.

Лагерь работал всесезонном на курорте «Архыз» с 23 по 29 июля. В течение недели участники лагеря занимались спортом, изучением английского языка, посещали различные мастер-классы и тренинги, ориентированные на развитие личности, повышение навыков коммуникации. В программе были также вечер мотивирующих историй в формате TEDx, встреча с министром туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзором Эркеновым, экскурсии, конные прогулки и культурно-развлекательные мероприятия.

Идея проведения летнего лагеря возникла после зимнего студенческого форума «Русско-Кавказская волна», организованного в феврале этого года в поселке Домбай Министерством туризма, курортов и молодежной политики КЧР совместно с Уральским федеральным университетом.