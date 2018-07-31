Сенатором от Ямала в Совете Федерации может стать женщина

30 июля 2018 года нынешний ямальский сенатор Юрий Неёлов объявил о том, что уходит в отставку. Своё решение сенатор объяснил желанием выйти на пенсию.

Официальная информации о кандидатах появится только в сентябре 2018 года после выборов губернатора Ямала. Тогда же истечёт срок полномочия действующего сенатора от властей округа Юрия Неёлова.

Эксперты делают ставки на кандидатуру заместителя председателя окружного Заксобрания, координатор межмуниципального координационного совета «Единая Россия» Елену Зленко. Елена Геннадьевна часто бывает в Москве известна в депутатских кругах. Кроме того, она стала тем депутатом, который подписал согласие на повышение пенсионного возраста в России . В то время, как её коллеги поспешили сбежать в отпуск.

Источник превью: er.ru