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Сенатором от Ямала в Совете Федерации может стать женщина
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Сенатором от Ямала в Совете Федерации может стать женщина 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
31 июля 2018 года изданию «Новый день» стали известны кандидаты на пост сенатора от Ямала в Совет Федерации России, которые заменят Юрия Неёлова на этом посту.
30 июля 2018 года нынешний ямальский сенатор Юрий Неёлов объявил о том, что уходит в отставку. Своё решение сенатор объяснил желанием выйти на пенсию.
Уже сегодня СМИ узнали имена трёх кандидатов, которых выдвинет в сентябре ВРИО губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Сейчас обсуждают фамилии депутатов Заксобрания ЯНАО Дмитрия Жаромских (бывший помощник Дмитрия Кобылкина), гендиректора «Тернефтегаза» Василия Степанова и вице-спикера, главы комитета соцполитики Елены Зленко.
Официальная информации о кандидатах появится только в сентябре 2018 года после выборов губернатора Ямала. Тогда же истечёт срок полномочия действующего сенатора от властей округа Юрия Неёлова.
Эксперты делают ставки на кандидатуру заместителя председателя окружного Заксобрания, координатор межмуниципального координационного совета «Единая Россия» Елену Зленко. Елена Геннадьевна часто бывает в Москве известна в депутатских кругах. Кроме того, она стала тем депутатом, который подписал согласие на повышение пенсионного возраста в России. В то время, как её коллеги поспешили сбежать в отпуск.
Источник превью: er.ru
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