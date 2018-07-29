Олег Кобяков: Ждём посадок. «Пенсионный возраст — состояние души»?

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Зауральский бомонд потрясла новость о задержании теперь уже бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина . Сотрудники ФСБ провели обыск в его кабинете, затем забрали чиновника к себе на «серьёзный разговор». Уже через два дня после задержания Курганский горсуд поместил бывшего вице-губернатора под домашний арест. Обвинение предъявлено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Как подчёркивает информагентство «Ura. ru», Чебыкина подозревают в том, что он превысил свои служебные полномочия «при выделении правительственных дотаций заводу-банкроту» ещё в октябре 2016 года. Проще говоря, миллионы рублей получила «мутнейшая шарашкина контора» под красивым названием ООО «Уральский топливный союз». Организация зарегистрирована в селе Кетово и сейчас находится в стадии ликвидации.

У курганцев вызвало удивление высказывание спикера облдумы Дмитрия Фролова о том, что вышеназванное предприятие, «имеет социальную направленность». Какую социальную направленность может иметь «шарага», «кинувшая» столько людей и организаций на деньги? Хочется спросить, почему у нас только сотрудники ФСБ и Прокуратуры ведут борьбу против разбазаривания бюджетных средств? Осенью в Зауралье ожидаются новые громкие антикоррупционные дела.

Большой резонанс вызвал «Круглый стол», который состоялся 25-го июля в администрации города Шадринска . Мы продуктивно обсудили проблемы организации медицинской помощи. Глава города Людмила Новикова вместе с общественниками, правозащитниками и депутатами проводит большую работу по приёму и анализу обращений, жалоб граждан на качество условий оказания медицинских услуг населению. Шадринцы справедливо отмечали, что существуют очереди к врачам, медоборудование десятилетиями не обновлялось, больницы нуждаются в ремонте, по онкологии тревожная ситуация, медработники требуют улучшения оплаты труда и др. Людмила Новикова предложила чаще приезжать в Шадринск, вести приёмы граждан, её поддержало руководство департамента здравоохранения, а также депутаты городской и областной дум, представители общественности.

Обсуждали с коллегами итоги работы дискуссионных площадок правящей партии, где рассматривался проект пенсионной реформы. Для понимания сути дискуссии важны слова банкира Евгения Кафеева, который мудро подчеркнул, указав на необходимость «поменять философию, чтобы люди понимали, что можно работать в любом возрасте, главное не фактический возраст в паспорте, а состояние души». Наверное, курганцы согласятся с тем, что банкиры-депутаты доживут до пенсии без проблем, а вот дотянут ли до 65-ти лет простые работяги и до 63-х лет женщины-работницы уверенности нет.

Фото превью с сайта slon.fr