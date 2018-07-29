«У Москвы есть, что предложить миру»

На Московском Урбанистическом Форуме МОСЛЕНТА поговорила с главным экономистом в Институте Брюса Хендерсона BCG, Кристианом Кетельсом, принимавшем участие в сессии «Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку». Кристиан объяснил, почему Москве важно повысить уровень подготовки специалистов и решить, какую роль она хочет играть в меняющейся мировой экономике.

Что предложить миру? Давайте разовьем тему, обсуждавшуюся на сессии «Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку». Поговорим о том, какие шаги стоит сейчас делать Москве, чтобы органично вписаться в экономику будущего? Нам есть от чего оттолкнуться: Элис Чарльз из оргкомитета Всемирного экономического форума рассказывала, как через 5-8 лет лет треть экономики Европы будет построена на совместном потреблении…

Посмотрим-посмотрим. ? А Габриэль Ланфранчи из T20 приводил пример конфликтной ситуации, когда в латинской Америке внедрение Uber привело к столкновениям водителей такси. И он обращал внимание на то, что государство должно смягчать и регулировать переход на новые платформы.

Как по-вашему, какие технологии и новые платформы изменят жизнь Москвы в ближайшие 3-5 лет? И как городское и федеральное правительства могут обеспечить плавный, бесконфликтный переход к ним?

С одной стороны, существуют процессы и изменения, которые должен провести любой город. Нужны программы, направленные на появление и развитие новых бизнесов и технологий, которые касаются прямых нужд населения: местный транспорт, образование, здравоохранение и так далее. Надо понять, какие новые технологии и бизнес-модели будут тут наиболее эффективны, и внедрять их.

Потому что мы часто видим, что в этих областях инновации находят применение, только если законодательство и местные программы их поддерживают, если существуют структуры, на которые они могут опереться. Пример с Uber в латинской Америке показал, что происходит, когда этого нет. Так что здесь речь идет об анализе и внедрении того, что нужно городу на данный момент. При помощи новых технологий выиграть эту гонку проще.

И есть вторая часть этого вопроса, она касается того, а в какой гонке вы принимаете участие? Какую роль Россия хочет играть в меняющейся мировой экономике, где технологии имеют первостепенное значение, где другая система образования ценностей? Станет ли страна лабораторией для этого типа новых технологий, принесет ли их на рынки, подобные своему, станет ли для них точкой входа в новую мировую экономику? Станет ли она расширять свой инновационный бизнес, продавать собственные бизнес-идеи? Или будет пространством для применения чужих идей и технологий?

Сложность этих вопросов заключается в том, что на них нельзя ответить простым: «да» или «нет». А понять, правильное решение принято или нет, можно, только оценив, с каких позиций город начинает эти преобразования, какие акценты ему необходимо делать.

Так что в первую очередь вам нужно самим ответить на вопрос, какую роль вы отводите Москве в будущем? Как, с экономической точки зрения, вы хотите, чтобы вас воспринимали компании и международные клиенты?? А на ваш взгляд, какие роль и модель лучше всего подойдут городу?

По-моему, у Москвы есть, что предложить миру, сверх того, чтобы просто быть портом прибытия, точкой входа в Россию. У вас много ресурсов, инвестиций в человеческий капитал, технологии.

До сих пор я наблюдал ограниченные инвестиции от иностранных компаний, которые зашли на рынок, используя те человеческие ресурсы, которые здесь существуют. Стоит задуматься, как в Москве расширить «экосистему» для развития бизнеса, чтобы процесс пошел дальше. А не упирался в ситуацию, когда объемы инвестиций ограничиваются тем, что здесь всего 500 специалистов с докторской степенью по нужной специализации, которых может нанять инвестор. Добиться того, чтобы увеличилось количество организаций-подрядчиков, индустрий, стартапов, русских компаний, включенных в работу с международными корпорациями.

Подобный рост не происходит автоматически: нужно объединять специалистов, думать о тех механизмах поддержки, которые может обеспечить правительство, решить, какой тип местных компаний стоит включать в такие процессы.

На мой взгляд, Москве стоит начать с человеческих ресурсов, с повышения уровня подготовки специалистов.

Пример Сингапура ? Вы много лет работали в Сингапуре. Чему Москве стоит поучиться у этого города?

Они очень разные: Москва — столица огромной страны, а Сингапур — это всего лишь Сингапур.

Несомненно, там удалось очень хорошо выстроить многие процессы: это и организация принятия решений, и понимание того, как включиться в мировую экономику, что предложить на международный рынок, как создавать организационные структуры, которые в состоянии проводить преобразования. Сингапурцам удалось создать очень эффективную, связную систему взаимодействия различных структур и организаций. Этому у них стоит поучиться, даже несмотря на то, насколько их контекст отличается от московского.

Если сравнивать с другими городами, то у Москвы гораздо больше общего с Парижем или Лондоном. Но я бы не выбирал какую-то одну модель, а перенимал то, в чем хороша каждая из мировых столиц. Взять пример Нью-Йорка : хоть ему и не удалось стать столицей летних олимпийских игр 2024 года, но во время конкурса, да и после него, там была проделана большая работа, чтобы понять, как в результате городского планирования вдохнуть жизнь в новые городские центры. Как использовать имеющиеся инструменты для развития их экономики. То же мы видели и в Лондоне в ходе подготовки к олимпиаде: стремление придать развитие новым частям города, в которые до тех пор не было ощутимых вложений.

А, например, Париж в наши дни стремится заявить о себе, как о лидере диджитализации, нового типа экономики. То, что президент Макрон пытается сделать для всей Франции , они очень разумно стремятся локализовать в Париже, позиционируя его, как место, где сосредоточены приоритеты национальной экономики. Город, таким образом, оказывается в выигрышной позиции, — развивается, и встает во главе происходящих в стране изменений.

Столица мирового класса? Сейчас в России активно обсуждается, было ли выгодно Москве принимать чемпионат мира по футболу? И не выйдет ли так, что построенные и отремонтированные спортивные объекты и гостиницы не будут востребованы теперь, когда гости чемпионата разъехались? Можете порекомендовать, как обратить итоги подготовки к чемпионату в актив, капитал Москвы?

В таких случаях всегда обсуждается именно финансовая выгода от проведения мероприятия. А я бы предложил посмотреть на эту ситуацию под другим углом: сейчас, когда я приехал в Москву после долгого перерыва, я увидел другой город, — он стал гораздо лучше.

Кроме того, мои коллеги по московскому офису поделились со мной результатами двух недавних исследований, подтверждающих, что город укрепил свои позиции по многим показателям. В результате в стране, и во всем мире поменялось восприятие Москвы.

Любому иностранцу, да и вообще любому гостю, который приезжает в Москву, сразу становится ясно, что ты очутился в столице мирового класса. И это подтверждают выводы исследований о комфортной городской среде и о конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики. Москва сегодня — в числе мировых лидеров по комфортной городской среде.

Почему это важно? Потому что это создает особую атмосферу, меняет поведение людей. Что, в свою очередь, создает условия для развития качества жизни и новой экономики, важнейшим элементом которой являются таланты. Исследование по конкурентоспособности в новой экономике также показало, что и здесь Москва — среди мировых лидеров.

Важно, чтобы у талантов были возможности для самореализации — это математика, алгоритмы, цифровая экономика. Наконец, в Москве — богатейшая культура, здесь сконцентрированы все ключевые медиа страны. Например, почему бы Москве не сделать ставку на создание многопрофильного медиа-центра мирового уровня, который будет: развивать пул талантов, предоставляя профильное образование, обеспечивать взаимодействие с передовыми технологичными медиа-компаниями, проводить международные конференции, привлекая инвесторов, продвигая бренд Москвы, и делая многое другое.

Москва уже многого достигла. Но на этом не стоит останавливаться, следующая задача — понять, как воспользоваться этим новым позитивным образом для привлечения людей, инвестиций.

Кроме того, такие события нацелены не только на то, чтобы транслировать новый образ мегаполиса миру, но и на то, чтобы сами горожане оценили его по-другому. Поняли, каким еще он может быть.

Перекос в сторону центральной агломерации? Не только Москва, но и другие крупные российские города становятся сегодня центрами агломераций и аккумулируют ресурсы своего региона. Многие видят противоречие в том, что города растут и развиваются, в то время, как регионы стоят на месте. Как сместить крен от крупных агломераций к более равномерному развитию всей страны? Или это вообще не нужно, а необходимо, наоборот, сосредоточиться на развитии главных точек роста, за счет которых следует уже поднимать регионы?

Во-первых, вы не одни такие в этом мире: посмотрите на Канаду , где основная экономическая деятельность сконцентрирована вокруг нескольких городов. Моя родная Швеция — страна другого масштаба, но к ней это тоже относится: на 50 процентах территории к северу от Стокгольма ничего нет, пустота.

Центры развития приобретают в наши дни повышенное значение, потому что сейчас повсюду идет соревнование за знание, технологии, и в первую очередь — за людей, за человеческий капитал. Стоит следить, чтобы экономика не делала перекос в сторону развития исключительно центральной агломерации. Если экономическая активность происходит только в Москве, потому что для этого нужен доступ к центральному правительству, то привести это может к формированию сверхкрупного мега-города. Так что стоит придерживаться стратегии, которая дает возможность развиваться и другим городам и регионам.

При этом я не думаю, что, если что-то хорошо для Москвы, остальная Россия от этого проигрывает. Наоборот, если Москва хорошо справляется со своей ролью, всему государству это идет на пользу. И в то же время, конечно, стоит постоянно стремиться обеспечивать баланс между центром и регионами, особенно в такой большой стране.

Позиции в рейтингах? Осенью ожидается очередная публикация рейтинга Doing Business от Всемирного банка . В прошлом году Россия поднялась на пять позиций, до 35 места. В связи этим важный вопрос — какие минусы есть у нас, какие очевидные проблемы? Что вам и вашим коллегам не нравится?

Лично я — большой сторонник создания рейтингов и сопоставления показателей бизнеса, которые лежат в их основе. Многие страны могут таким образом оценить свой уровень на основании фактов, единых стандартов. Я не изучал специально показатели рейтинга Doing Business по России, так что прокомментирую ситуацию в целом.

Думаю, экспертам в России надо понимать, что показатели и зафиксированные параметры отражают самые широкие качества деловой среды. В буквальном подходе к такой системе оценки кроется определенная опасность, и некоторые страны попадаются в такую ловушку. Например, регистрируют и систематически пытаются снизить количество шагов, необходимых для регистрации бизнеса. Но ведь совершенно не обязательно именно от этого параметра зависит эффективность всего процесса, так что стоит смотреть на бизнес-процессы шире. Чтобы делать правильные выводы, нужно постоянно анализировать, как сделать анализ бизнес-показателей более комплексным, как максимально расширить количество сопоставляемых данных. ? А в целом как вы оцениваете текущий момент? Сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в Москву?

Надо оценивать каждое конкретное направление, но в целом, как я вижу, были проинвестированы многие области городской экономики, создана современная инфраструктура. Квалифицированные кадры у вас есть, так что позитивные изменения налицо. Но невозможно начать пожинать плоды этой ситуации и обратить их в экономические ценности до тех пор, пока все эти перемены не достигли большого масштаба.

Насколько я понимаю, Москва сейчас на том этапе, когда инвестиции уже сделаны, но возвращаться в полной мере они еще не начали. Похоже, для города наступил тот самый момент, когда стоит оценить, как именно встроиться в существующую в мире систему экономических возможностей. ? И на чем Россия сейчас может выстроить собственную рекламу для привлечения инвестиций?

Поскольку рост экономики страны в настоящий момент довольно умеренный, возможности привлечения инвестиций ограничены.

Более уместный в такой ситуации вопрос: существуют ли здесь активы, которые можно предложить мировой системе, включить в глобальную операционную модель? Что международным компаниям Москва может предложить такого, чего нет у Парижа и Лондона? Какую комбинацию цен и активов, в которых все нуждаются?

Если становиться на позицию Москвы, то стоит продумать, в чем уникальное предложение города? Улучшенная инфраструктура — только часть картины, нужно еще понять, что такого вы предлагаете, чего нет больше нигде? Как создать эту ценность из таких имеющихся слагаемых, как уникальное расположение, доступ к рынку и так далее.

Если вернуться к примеру Сингапура, то он позиционирует себя, как связующее звено между Востоком и Западом. Для этого созданы стабильные институции, которые в комбинации с динамизмом Азии, с тем доступом к региону, который у них есть, определяют ту уникальную роль, которую не может занять никто другой.

Новые способы управления? Какие технологии и инструменты переменят жизнь Москвы в ближайшие несколько лет?

Думаю, таким потенциалом обладают скорее не технологии, а институции, новые способы управления, то, как будет организовано взаимодействие общественного и частного.

Конечно, новые технологии несут компаниям огромные возможности. Но в наши дни часто важно не то, что вы можете сделать продукт быстрее, или на 20 процентов дешевле конкурентов. А то, что вы можете сделать его совершенно иным образом. Часто такая возможность возникает за счет объединения.

Правительству нужно создать рабочую модель для объединения разных партнеров, чтобы она создавала новые возможности. Такая модель во многом зависит от местной культуры, так что копирование чужой схемы здесь невозможно. России и Москве придется искать свой собственный способ организации этих сложных процессов.