Почему Гитлер приказал «уничтожить» диктора Левитана

Несмотря на свое худощавое телосложение, Юрий Левитан с детства отличался глубоким и выразительным голосом. Благодаря своему таланту в юношестве он попадает на радио, где изначально ему доверяют зачитывать короткие сообщения в ночных эфирах.

Одно из таких сообщений на радио услышал Сталин, кардинально изменив будущее легендарного диктора. После первого прочтения доклада для партийного съезда, Левитан был назначен главным диктором страны. Ему было всего 19 лет, но уже в этом возрасте он зачитывал самые важные документы. Всем известная фраза «Внимание! Говорит Москва !» заставляла советского человека вслушиваться в суть его сообщений. Уникальный по своему тембру голос Левитана был знаком каждому. Даже те, кто родился уже после распада Советского Союза, узнают его выразительный и глубокий колорит. Естественно, официальное сообщение о нападении немцев также зачитывает он и впоследствии ведет сводки Совинформбюро, информируя народ о происходящих событиях на фронтах. Его голос всю войну мотивирует людей к победе, поднимая душевный настрой и вселяя в них веру.

Левитан — личный враг Гитлера

Для советских людей голос Левитана был нерушимым символом свободы. В Берлине достаточно быстро среагировали и расценили сообщения диктора как мощное информационное оружие. Изначально, наступая на СССР, Гитлер рассчитывал на очень скорую победу. В первые дни наступлений Геббельс озвучил фюреру идею о том, что о победе Германии должен сообщить именно Левитан. Решение похитить диктора было принято практически мгновенно. Но, видимо, не судилось. Советские войска оказали мощное сопротивление, развеяв мечты Гитлера о беспрепятственной победе. Слушая сводки Левитана, Гитлер осознавал, какой страшной силой обладает его голос. Вскоре фюрер отдает приказ «Уничтожить». Левитан становится для Гитлера личным врагом, об этом свидетельствуют многие архивные документы. За уничтожение диктора фюрер назначает огромное вознаграждение — в разных источниках эта сумма колеблется от 250 до 100 000 марок. Вместе с объявлением о награждении за голову Левитана, немецкие главнокомандующие разрабатывают диверсионные планы, прикладывая все свои усилия, чтобы уничтожить советского диктора.

Но советские власти свято оберегали Юрия Борисовича, четко осознавая, какую ценность он представляет для советского народа. К нему приставили охрану, которая круглосуточно несла свою службу. План Гитлера по захвату Левитана не сработал — уже в мае 45 года великий советский диктор сообщает о победе нашего народа над немецкими захватчиками.

Послевоенные годы

После победы Юрий Борисович на радио стал появляться все реже. Считая, что его голос у советских граждан ассоциируется с трагическими событиями, руководство практически отстранило его от радиоэфиров. Он периодически появлялся в телевизионных программах и много работал с молодыми стажерами.