Что будет с ценами на рыбу

Зарубежным кораблям и лодкам разрешали рыбачить в России в том случае, если у них было право плавать под российским флагом. Ещё одно условие, которое необходимо соблюдать — договор фрахтования или договор бербоут-чартера. По нему судно предоставляют без экипажа и работают на нём не иностранцы, а россияне. Однако ФСБ запретила компаниям использовать зарубежные лодки для рыбного промысла.

Как подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, только в Северном Ледовитом океане иностранные компании владеют 70% рыболовецкого флота. По мнению экспертов, запрет службы безопасности может привести к убыткам в отрасли на 12 млрд рублей в год.

И платить придётся не только рыболовецким компаниям, но и потребителям. А захотят ли они тратиться на подорожавший продукт?

По данным Рыбного союза России, спрос на обитателей рек, озёр, морей, океанов падает с 2014 года. Наиболее заметное снижение — на 10% зафиксировали в 2015 году, когда курс рубля резко обвалился. Основная причина, почему тогда люди реже стали покупать минтай, сёмгу, треску — цена. Подорожание составило на тот момент почти 20%.

При этом в 2017 году россияне начали вновь чаще покупать рыбу. Общий объём потребления вырос на 300 граммов. В итоге за год народ съел, в среднем, по 19,8 килограммов, сообщал Минсельхоз . Однако до рекорда ещё далеко — Минздрав рекомендует потреблять 22 килограмма рыбы в год.

Что произойдёт с ценами в этом году? Есть ли вероятность, что они вырастут в связи с ограничениями для иностранных судов? News.ru задал эти вопросы экспертам.

Как пояснили в рыбопромышленном комплексе «Норебо» ( Мурманск ), в данном случае речь идёт о неэффективности существующего правового регулирования. Законодательство устанавливает требования к судам, которые могут осуществлять рыболовство, в том числе и в форме перегрузки, транспортировки и выгрузки, в районах российской юрисдикции и за её пределами. В российской зоне судно должно быть не только под флагом РФ, но и принадлежать российскому юрлицу или ИП. За пределами нашей территории можно использовать судно под флагом РФ, но принадлежащее иностранным компаниям, которые используют договор фрахтования.

«Такие ограничения, прежде всего связаны с тем, что добыча (вылов) водных биоресурсов отнесены в нашем законодательстве к видам деятельности, имеющим стратегическое значение. Понятие рыболовство по своему содержанию шире, поэтому перегрузка, транспортировка и выгрузка водных биоресурсов или рыбопродукции не является стратегическим видом деятельности. В связи с этим непонятна обоснованность и целесообразность такого ограничения в отношении транспортных судов. Необходимо менять данные нормы законодательства», — сказал собеседник портала.

Позиция пограничной службы ФСБ проста: доставлять пойманную рыбу можно теперь только на российских кораблях. Если иностранное судно даже под нашим флагом пересечёт границу российской экономзоны, его посчитают нарушителем и наложат многомиллионные штрафы на отечественную рыбодобывающую компанию.

Такое положение вещей может привести к тому, что:

рыбы будет меньше доставляться в российские порты, что приведёт к её дефициту на рынке, а значит, цены неизбежно поползут вверх; вырастет себестоимость рыбы, так как промысловые компании будут вынуждены выгружать уловы в иностранных портах и нести дополнительные расходы по доставке.

Что нужно делать? Срочно разрабатывать и вносить изменения в закон, которые устранят лишние требования к рыболовецким судам. Это позволит увеличить конкуренцию на рынке услуг по доставке продукции из районов промысла и снизить себестоимость. Только в этом случае цены на любимое многими лакомство останется на прежнем уровне.