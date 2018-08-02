Глава Минприроды поручил проверить сообщения о проблеме на подмосковной свалке «Ядрово»

"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил провести подведомственной Федеральная службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор — прим. ТАСС) проверку факта образования свалочного газа под пленкой, накрывающей полигон «Ядрово», о котором сообщил ряд СМИ", — сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"Ядрово" состоит из двух частей — карт. Старую карту закрыли для приема отходов 14 апреля 2018 года, к 14 июня на ней возвели систему утилизации свалочного газа. Система состоит из 5 тыс. узких гибких скважин, которыми как капиллярами, усеяно все тело полигона. Через эти трубочки свалочный газ свободно выходит из недр свалки наверх.

Сверху полигон укрыт синтетической мембраной, которая не пропускает ни газ, ни влагу, поэтому свалочный газ скапливается под куполом. Из-под него газ принудительно откачивается на накопитель, а затем сжигается на горелке закрытого типа — факеле. Свалочный газ примерно на 50% состоит из метана, поэтому может поддерживать горение и создает опасность пожара.