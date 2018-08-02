Глава Минприроды поручил проверить сообщения о проблеме на подмосковной свалке «Ядрово» 

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору проверить ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области из-за сообщений о возможном скоплении под куполом свалочного газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил провести подведомственной Федеральная службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор — прим. ТАСС) проверку факта образования свалочного газа под пленкой, накрывающей полигон «Ядрово», о котором сообщил ряд СМИ", — сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.
"Ядрово" состоит из двух частей — карт. Старую карту закрыли для приема отходов 14 апреля 2018 года, к 14 июня на ней возвели систему утилизации свалочного газа. Система состоит из 5 тыс. узких гибких скважин, которыми как капиллярами, усеяно все тело полигона. Через эти трубочки свалочный газ свободно выходит из недр свалки наверх.
Сверху полигон укрыт синтетической мембраной, которая не пропускает ни газ, ни влагу, поэтому свалочный газ скапливается под куполом. Из-под него газ принудительно откачивается на накопитель, а затем сжигается на горелке закрытого типа — факеле. Свалочный газ примерно на 50% состоит из метана, поэтому может поддерживать горение и создает опасность пожара.
2 августа в социальных сетях появились фотографии и видео «Ядрово», на которых видно, что синтетическая мембрана надута изнутри как аэростат. В пресс-службе минэкологии Московской области, аппарате заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова, пресс-службе администрации Волоколамского района и глава муниципалитета Андрей Вихарев не смогли прокомментировать ТАСС ситуацию на полигоне. Акционер оператора полигона Алексей Волошин оказался недоступен для комментария.