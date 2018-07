Вести из соцсетей: Ломаченко гоняет мяч с детьми, Рябинский катается на динозавре

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Пробежка трёх поколений с @lomachenkovasiliy

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

28 Июл 2018 в 5:58 PDT …и играет в футбол с детьми на пляже

Сборная Затоки @lomachenkovasiliy

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

28 Июл 2018 в 3:50 PDT Жизнь бойца ММА жестока: Тони Фергюсон показал ногу после операции

*UpDate* «Got The Green Lyte To Run»-Team El Cucuy— We Are Way Ahead Of Schedule & Feeling Strong & Smart About My Return To The Octagon— Thanks Doc Ladiez & Gentlemen The Party Has Just Begun SnapJitsu #snapintuit Flash Back: 14 Weeks Ago Day After Surgery

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

27 Июл 2018 в 8:37 PDT Давид Бенавидес считает, что становится агрессивным в одежде от Versace

That Versace got me feeling real aggressive

Публикация от David Benavidez (@benavidez300)

27 Июл 2018 в 7:31 PDT Айзек Догбо с Диллианом Уайтом

All The Best Today Big Bro @dillianwhyte #BodySnatcher. Wolf’s Dont need no Introduction. Handle Your Business. #Winning #ParkerWhyte #dillianwhyte

Публикация от Isaac‘Royal Storm’Dogboe? (@isaacbraveson)

28 Июл 2018 в 9:55 PDT Подкачавшийся «Тирион Ланнистер» представляет Билли Джо Сондерса

My man no keeping him down Free the Littil man Публикация от Billy Joe Saunders (@saundersbillyjoe)

27 Июл 2018 в 3:13 PDT Ти-Джей Диллэшоу: неделя до повторного триумфа?

Who else is pumped it’s Saturday! One week till I get to whoop some ass. Congrats to my coach @darrylch on his wedding today.

Публикация от tjdillashaw (@tjdillashaw)

28 Июл 2018 в 9:37 PDT Коди Гарбрандт не согласен

Swing By #Repost @urijahfaber with @get_repost ・・・ Cody’s first Sacramento signing…tomorrow 4:30-5:30 @ufultimatefitness come send him off before #ufc227 Grab the limited edition #Alphamale Cody G sig shirt, and watch #ufcfightnight @ufc with the team! @cody_nolove @teamalphamalemma 6700 Folsom Blvd Sacramento Ca 95816

Публикация от Cody Garbrandt (@cody_nolove)

Провели утреннюю тренировку, позавтракали. Тяжелая подготовка, правильная сгонка веса и хорошее восстановление позади, осталось выйти в октагон и показать что ты умеешь Брат @islam_makhachev #победатолькоотВсевышнего #ufconfox30 #ИсламМахачев

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

28 Июл 2018 в 8:22 PDT Константин Цзю сфотографировался с пельменями

Сходили на выступление Уральских Пельменей. Спасибо за массу положительных эмоций! @isaevsergey @postovalov @ural_pelmeny ⠀ #КостяЦзю #KostyaTszyu #БрекоткинДима #УральскиеПельмени #Юмор #Выступление #Лето #Москва #Россия #Друг #Я #День #улыбка #дружба #супер #фото #настроение #отдых #me #summer #Фотография #Отдыхаем #веселье #радость

Публикация от Kostya Tszyu (@kostyatszyu)

28 Июл 2018 в 2:18 PDT У Ивана Редкача на шее нелёгкая ноша

Когда они рядом Я самый счастливый отец

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

28 Июл 2018 в 5:48 PDT Наойя Иноуэ поучаствовал в шоу, предположительно, высокоинтеллектуальном

SPORTS‼︎

Публикация от Naoya Inoue (@naoyainoue_410)

27 Июл 2018 в 9:26 PDT «Король» Амир Хан отметил день рождения своей королевы

Birthday dinner with the Mrs @faryalmakhdoom 27 today.

Публикация от Amir Khan (@amirkingkhan)

27 Июл 2018 в 11:30 PDT В Москве проводят тайные эксперименты над Дмитрием Кудряшовым

В лаборатории у моего тренера по физ.подготовке @itrener тестируем мои аэробные возможности, этот парень может сделать вас очень сильным, а в тандеме с креативным @protas81 вообще взорвут #bupasteam

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

28 Июл 2018 в 3:19 PDT Андрей Рябинский катается на динозавре

Я и мой динозавр Мэнни)

Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)

28 Июл 2018 в 3:06 PDT Дмитрий Бивол стал гостем радиошоу The 3 Knockdown Rule

Thank you Mario Lopez @mariolopezextra and Steve Kim @steveucnlive Dmitry Bivol (WBA World Champion) @bivol_d. You guys are great! Top boxing show — The 3 knockdown rule! Great atmosphere and very informative! #boxing #Bivol #DB #HBO #show #extra #dmitrybivol #extratv #the3knockdownrule

Публикация от Vadim Kornilov (@vadimkteam)

