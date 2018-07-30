СМИ: Бывший глава Volkswagen пока не обвиняется в налоговых преступлениях

В настоящее время прокуратура не ведет никакого следствия по подозрению в этом преступлении. Циэ назвал передачу секретной информации неизвестным третьим лицам «форменным безобразием». Тем самым, по его словам, «правовые интересы сторон процесса были растоптаны ногами».

Прокуратура сегодня ведет в отношении Винтеркорна расследование по подозрению в рыночной манипуляции и мошенничестве. В центре внимания находится обвинение в том, что бывший председатель совета директоров предприятия сознательно с опозданием проинформировал общественность о финансовых последствиях так называемого «дизельного скандала».

Банковские трансакции Винтеркорна могли бы дать указание на момент времени, в который экс-глава концерна Volkswagen узнал о манипуляциях с программным обеспечением дизельных автомобилей, подчеркнул представитель прокуратуры. Поэтому информация о движении его счетов находится в материалах следствия. Не исключено, что будут выявлены факты возможного уклонения от налогов. Поэтому сведения об этом были переданы в соответствующее ведомство.

Bild am Sonntag сообщила в воскресенье, что речь идет о десяти миллионах евро, которые в последние три года были переведены в Швейцарию на банковские счета, которые принадлежат жене Винтеркорна. Были названы и соответствующие банки. Таблоид процитировал материалы дела, которые находились в строжайшем секрете.

Адвокат Феликс Дерр отвел обвинения газеты, указав на право своего клиента принимать личное решение о движении своего имущества. Дерр выразил в газете Süddeutsche Zeitung свое возмущение по поводу того, что материалы дела стали достоянием общественности. Он пригрозил подать заявление в прокуратуру против «неизвестных» из-за разглашения служебных секретов. Путем передачи документов третьим лицам была нарушена налоговая тайна его клиента, заявил адвокат.

Прокуратура Брауншвейга подчеркнула, что результаты ведущегося следствия по веским причинам не должны никогда публиковаться. Ведь презумпция невиновности должна неукоснительно соблюдаться. «Несанкционированная передача информации» может привести к предварительному осуждению и нежелательным общественным штампам в отношении невинных людей. Однако, согласно закону, прокуратура обязана собирать все улики «за» и «против» обвиняемых.