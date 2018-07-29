Самый популярный YouTube-блогер в мире снова вынужден извиняться

Феликс Чельберг — шведский видеоблогер, завоевавший популярность на прохождениях компьютерных игр. На его YouTube-канал подписано более 64 миллионов человек. Можно сказать, что PewDiePie — блогер №1 в мире.

Такая популярность несет в себе большую ответственность. Когда за тобой следят миллионы человек со всего света, в речах следует быть осторожным, что у 28-летнего Чельберга получается не всегда. Так случилось и в этот раз, когда он опубликовал в социальных сетях мем про Деми Ловато.

Американская звезда в ночь на 25 июля попала в больницу с передозировкой героином. PewDiePie сделал картинку, обыграв эту ситуацию со свойственным блогеру юмором.

— Мам, дай денег, чтобы я купила бургер.

— Бургер?

— Дааа.

На самом деле купила героин… как крутая чика.

Вскоре мем блогер удалил и спешно принес извинения тем, кого оскорбил этой шуткой. А недовольных набралось немало — пользователи отметили, что шутить над положением Ловато не стоило и вообще об этой ситуации блогер ничего не знает. Чельберг с ними согласился.