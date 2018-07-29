Владимир Соловьев: «Заслуженный журналист» не значит пропагандист

19 июля Владимир Путин подписал указ об учреждении профессионального звания «Заслуженный журналист РФ». Союз журналистов добивался этого более 40 лет.

— Что такое «заслуженный журналист»?

— Мы долго обсуждали это, когда прорабатывали критерии. Мы же с вами журналисты, а не математики или физики: у нас не может быть четких критериев. Кто-то написал 15 книг, а кто-то лишь одну, но гениальную…

Поэтому основным критерием для присвоения звания будет не менее 20 лет работы в СМИ и уважение читателей-зрителей-слушателей. Есть и еще нюанс: премия будет присуждаться только тем, у кого есть правительственные награды или награды от СЖР. Пока членство в союзе не обязательно, но мы сейчас прорабатываем еще один критерий: что будем вручать свои награды только членам СЖР. Не буду лукавить, мы хотим повысить статус союза.

— Как вы собираетесь измерять уважение аудитории?

— Когда журналиста знают, когда на его материалы люди откликаются — все мы знаем таких коллег. И каждая редакция может выдвинуть на звание своего уважаемого журналиста (заявление подается от редакции, от регионального Союза журналистов и от СЖР. — Авт.). Далее мы выносим представление, и указ подписывает сам президент.

— Что дает звание?

— Журналисту автоматически присваивается статус «ветеран труда», что дает всевозможные льготы — по оплате «коммуналки», на проезд в общественном транспорте, прибавку к пенсии и так далее.

— Полагаете, что президент будет вручать звания и тем, кто критикует власть?

— Считаю это вполне возможным. Более того, мы настаиваем на том, чтобы звания и награды присуждались журналистам вне зависимости от их политических взглядов. В интернете уже начался троллинг, что «заслуженных» будут получать только пропагандисты. Нет, я вас уверяю, это не так.

У СЖР тоже есть свои премии, скажем, им. Анны Политковской . В прошлом году ее получила Юлия Латынина . А первые награжденные знаком «Заслуженный» появятся 14 ноября — в день 100-летия СЖР.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2018.