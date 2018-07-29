«Я удивлю мир…» — биография Бенито Муссолини

Будущий «дуче», то есть вождь по-итальянски, родился 29 июля 1883 года в семье кузнеца и набожной учительницы-католички. Отец будущего маршала Империи и «его превосходительства Бенито Муссолини » мечтал, чтобы его дети выбились в люди и потому назвал их в честь известных политиков. Полное имя будущего вождя звучало так: Бени́то Ами́лькаре Андре́а Муссоли́ни.

Бенито — в честь мексиканского реформатора-президента Бенито Хуареса. Два других имени «принадлежали» социалистам Андреа Коста и Амилькаре Чиприани. Именно отец «заразил» мальчика политическими идеями — он был ярым социалистом: составлял тексты воззваний и выступал на митингах. Был членом Второго (Социалистического) Интернационала. Несколько раз попадал в тюрьму. Кроме Бенито в семье было еще двое детей, также названных в честь политиков.

Бенито перенял характер отца, был злопамятен и жесток. В первом классе он ударил ножом мальчика, с которым повздорил. Слезы матери и заступничество епископа помогли ему не вылететь из школы, однако его все же перевели в другую школу, где он тут же начал руководить товарищами.

Чтобы избежать армии в 1902 году Муссолини спешно эмигрировал в Швейцарию . Одно время он работал каменщиков в Женеве, но потом бросил это дело. Он выделялся из толпы итальянских мигрантов — сносно говорил по-французски, грамотно писал на итальянском. Здесь 19-летний молодой человек начал публично выступать на политических собраниях, познакомился с Лениным.

Спустя год по запросу Италии Муссолини был арестован швейцарской полицией за уклонение от призыва, но в ноябре 1914-го после погашения судимости в результате амнистии был депортирован в Италию, где записался добровольцем в итальянскую армию. Службу прошел с успехом. После службы работал школьным учителем в итальянской коммуне Предаппио. Однако, как утверждают биографы, вне работы, Муссолини не сдерживал свой нрав.

В 19 лет он часто посещал с товарищами танцплощадки, где дрался и насиловал женщин. В 22 он регулярно напивался и, болтаясь в одиночку по темным улицам, декламировал стихи Кардуччи.

В 1907 году Муссолини стали называть «пикколо дуче» — маленький вождь за то, что его выслали из кантона Женевы (субъект Швейцарской Конфедерации). В 1908 году Муссолини, параллельно с преподаванием в школе, начинает работать в газетах. Уже тогда он понимал, что периодика превосходно доносит его мысли до народа. Он публиковал статьи о несовершенстве буржуазного общества и пользовался большой популярностью. Нарицательное «дуче» спустя несколько лет уже без определения «пикколо» замелькало в газете революционной фракции итальянских социалистов «Ла Соффита».

Бенито Мусоллини. Фото: globallookpress.com В начале 1909 года Бенито переехал в Австро-Венгрию (город Тренто), где стал руководителем ежедневника «Будущее рабочего» и секретарем Центра труда. Там он познакомился с политическим журналистом Чезаре Баттисти. Это позволило ему в скором времени стать редактором газеты «Народ». В это время он пишет антиклерикальное произведение «Любовница кардинала». Целый год его публиковали по частям в «Народе». Ватикан , как и следовало, роман не одобрил — после того, как Муссолини заключил мир с церковью, работа была изъята.

Благодаря журналистскому таланту в социалистической партии постоянно росла популярность Муссолини. За его легкость изложения казалось бы сложных политических тем его пригласили на должность редактора издания «Аvanti», которое существует и по сей день.

За время редакторства Муссолини тираж газеты увеличился в пять раз. Но изменились и политические взгляды «вождя» — стали более радикальными. Во время Первой мировой войны дуче написал в редакторской колонке:

— Победа Германии означает конец свободы в Европе. Необходимо, чтобы Италия заняла позицию, выгодную Франции , и дала отпор немцам.

За эти слова он потерял пост редактора газеты.

Муссолини начал поездки по стране с политическими выступлениями, в которых называл немецких военных пиратами, а австрийских военных — палачами народа Италии. Социалистов же обвинял в международном эгоизме и неспособности понять народ. После того, как Италия ввязалась в войну в августе 1915 года, Муссолини попал на службу к берсальерам (стрелки итальянской армии). Через три месяца заболел тифом, но выжил. В феврале следующего года — очередная травма. Мина чуть не лишила его ноги — врачи достали из ноги 40 осколков, два из них подарили Муссолини на память. Однако война была проиграна — Австрия разбила Италию.

В 1917 году появляется новая партия «Боевой союз» — «фашио ди комбатэменто». Оплотом организации стали озлобленные и уставшие солдаты.

В мае 1921-го Муссолини, заручившись поддержкой лидера либероав Джованни Джолити, проходит со своей партией в парламентскую палату депутатов. 7 ноября объявлено новое название партии — «Национальная фашистская партия».

Бенито Мусоллини. Фото: globallookpress.com В Итаии партия фашистов имела успех. В городах начали патрулировать вооруженные отряды, сформированные из фашистов-ветеранов. Социалисты и коммунисты часто вступали с ними в стычки. Но действия правительства практически не ограничивали растущую власть бывших военных.

К вершине власти Муссолини пришел практически без боя. 27 октября 1922 года многотысячная организованная группа под его управлением пошла на Рим . Правительственные войска по приказу Виктора Эммануила III не остановили группу, хотя могли это сделать без труда. Третий король единой Италии не стал объявлять чрезвычайное положение, так как боялся гражданской войны и правительственного переворота. Вместо сопротивления Эммануил III сделал лидера партии премьер-министром. Вечером того дня они вместе приветствовали входящих в город фашистов.

Бенито Муссолини (второй слева) в Риме. Фото: globallookpress.com 30 октября того же года новый премьер сформировал правительство. Парламент под давлением выразил доверие новому кабмину. А Муссолини выделили отдельную виллу.

10 апреля 1923 года Муссолини с легкостью обходит преграду в виде Ватика — на встрече с кардиналом Пьетро Гаспарри он обещает избавить страну от коммунистов и вернуть христианство и образы распятия Христа в школы и суды. Ватикан поддерживает фашизм, за что получает статус отдельного государства. Также в 23-м начинает действовать новый избирательный закон. Партия Муссолини набирает четверть голосов и получает 66% парламентских мест. Как известно, те выборы были не совсем честными — партия жестоко расправлялась со всеми, кто вставал у нее на пути. Так 10 июня 1924 года был убил социалист Джакомо Маттиоти, попытавшийся разоблачить сфальсифицированные результаты выборного голосования. Депутаты остальных партий ушли из парламента и организовали оппозиционный «Авентинский блок».

В 1926-м на Муссолини было совершено первое покушение (за свою жизнь диктатор успешно пережил шесть покушений). В стране сразу ввели чрезвычайный режим с запретом всех партий кроме фашистской. И это было только начало — в силу вступает приказ о создании тайных органов охраны порядка и трибунала безопасности. Всякое инакомыслие жестоко подавляляется. Монарх занимал трон лишь символически, в то время как Муссолини был главой министерств практически всех силовых структур — диктатор активно насаждает культ личности, изменяет под себя законы, в том числе отменяет выборы в парламенты.

В это же время политик начинает период восстановления экономической и социальной жизни в стране, дабы удержать власть над народом. В рамках «Зеленой революции» Муссолини курирует постройку более пяти тысяч ферм и сельхозгородов, чтобы уменьшить безработицу. Были осушены и облагорожены Понтийские болота. Для крестьян по программе мелиорации были освобождены восемь миллионов гектаров пахотный полей. Строятся больницы. Практически искоренена сицилийская мафия.

Касаемо внешней политики, Муссолини ставил целью возродить Римскую империю — он организовал экспансию вооруженных сил в Эфиопию , на Средиземноморье и в Албанию

Во время гражданской войны 1939 года диктатор поддержал националистов, чтобы предотвратить победу коммунистов. С 1936— го Муссолини сближался с Гитлером. А уже 39-й стал годом подписания союза Германии и Италии, по которому Италия вступила во Вторую мировую войну

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Фото: globallookpress.com 10 июня 1940 года — Итальянские военные участвуют в захвате Франции, нападают на колонии Британии в Африке, входят в Грецию . Но наступление антигитлеровской коалиции заставляет войска Муссолини отступить и сдать позиции.

В 1943 году британские отряды входят в Сицилию. После поражения втянутый в войну народ винит во всем Муссолини. Ему припоминают все его противоправные действия. Его же соратники отправляют Бенито под стражу в отель «Альберго-Рифуджио» в Апеннинских горах, откуда его освобождают немецкие десантники. Из-за слабого здоровья Муссолини решает уйти на покой, но его доставляют в Германию, к Адольфу.

На встрече с Гитлер предупреждае Муссолини — если он не вернется в Италию и не создаст там новое фашистское государство, будут разрушены Милан Генуя и Турин. Итальянский диктатор в итоге договавривается о создании нового режима — Итальянской социальной республики, известной как Республика Сало из-за столицы в городе Сало.

В апреле 1945-го Муссолини задерживают партизаны при попытке покинуть Италию — бывший диктатор стремился попасть в Швейцарию. Схватили его вместе с любовницей Кларой Петаччи.

Вторая жена Муссолини Ракель Гауди, родившая диктатору пятерых детей, игнорировала всех его любовниц, которых было не счесть. Но Петаччи была главной среди них.

После захвата партизанами Муссолини держали секретно в крестьянском доме в деревне Донго , откуда на следующий день по приказу руководства Корпуса добровольцев свободы его забрал небольшой отряд под командованием полковника Вальтера Аудизио.

28 апреля в 16 часов 10 минут вместе с Кларой Петаччи Муссолини расстреляли на окраине деревни Меццегра. При чем Аудизио предлагал Кларе отойти от фашистского диктатора, но та пыталась заслонить его своим телом. Тела дучче, его любовницы и еще шестерых важных фашистов отвезли в Милан, где повесили за ноги на перекрытия автозаправочной станции на площади Лорето.

Тела Бенито Муссолини и Клары Петаччи на площаде Лорето. Фото: paulfrecker.com Вторая жена Муссолини успешно бежала из Италии после окончания Второй мировой войны. В 1945 году она была арестована в Швейцарии итальянскими партизанами, передана американцам и освобождена через несколько месяцев. Позднее женщина открыла свой ресторан, и до конца своей жизни получала пенсию от Итальянской Республики.

Судьбы первой жены Иды Дальзер и первенца Муссолини сложились не так удачно. Пара поженилась в 1914 году, но через год стало известно о связи Муссолини с Ракель Гауди, работающей прислугой — первая жена начала юридический спор. Спустя несколько лет, придя к власти, диктатор поместил сво экс-возлюбленную в сумасшедший дом, где она и умерла в возрасте 57 лет от кровоизлияния в мозг.