Артем Прокофьев: «Это не пенсионная реформа, это пенсионный дефолт» 

Казань присоединилась ко всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Предварительно были разосланы приглашения всем 15 депутатам Госдумы от Татарстана, голосовавшим 19 июля за скандальный законопроект. Правда, никто из них на митинг так и не пришел. Выступающие еще раз напомнили о существовании у КПРФ программ по выводу страны из кризиса, зачитали конкретные предложения. По подсчетам организаторов удалось собрать около 2 тысяч подписей против повышения пенсионного возраста. — Который час? — женщина лет семидесяти обратилась к трем молодым людям, стоявшим у фонтана в сквере имени Тинчурина, где сегодня в 10 часов утра должен был начаться митинг против повышения пенсионного возраста. — Эх, всего 20 минут осталось, а собралось… Сколько здесь народу? Человек сто? Вы сами-то на митинг идете? Маловато нас. Было бы больше, власти бы сразу пошли на попятную. Боятся они народа, — раздосадовано проговорила пенсионерка, махнула рукой и отошла в тенек. В это время возле фонтана на огороженной железным забором территории вовсю кипела работа. Организаторы спешно устанавливали микрофоны с колонками, делали рамки для плакатов, которые чуть позже разложили на газоны. Солнце палило нещадно. Казанцы, скрывавшиеся от палящего зноя в тени деревьев, стали не спеша подходить к входу на площадку, привычно показывая содержимое сумок полиции. Тут как нельзя пригодилась газета «Правда», которую раздавали волонтеры. Свежую прессу тут же приспособили под головные уборы, защищающие от июльского зноя. Появились и первые плакаты: «Капиталистам-сатанистам нужны рабы до 40», «Помоги государству! Умри до пенсии!», «Нет повышению пенсионного возраста — и точка!», «Медведев и Путин, хватит дурить и грабить народ!». Туда-сюда по площадке ходил завсегдатай всех коммунистических митингов — мужчина с гипсовым бюстом Ленина в одной руке и портретом Сталина в другой. Появился и еще один человек-мем, барабанщик — тот самый энтузиаст, который сопровождает барабанным боем все митинги против строительства мусоросжигательного завода под Казанью и многие другие акции оппозиции. Правда, прежде чем зазвучала барабанная дробь организаторы включили запись слов Владимира Путина о нецелесообразности повышения пенсионного возраста. После этого из динамиков послышалась ставшая уже знаменитой песня Семена Слепакова «Обращение к народу», естественно, посвященная Дмитрию Медведеву. «Хорошего вам настроения, вы держитесь здесь, просто денег нет!», — исполнитель вынес в припев уже ставшие классикой слова российского премьера. «МЕДВЕДЕВ СО СВОИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ… ЗАБИЛ ГОЛ ПО ВСЕЙ РОССИИ» Перед самым началом митинга у фонтана появились фотографии всех 15 депутатов Государственной Думы от Татарстана, которые 19 июля в первом чтении поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Напомним, предполагается, что для мужчин он повысится до 65 лет, для женщин — до 63 лет. — Сегодня мы здесь собрались в рамках всероссийской акции. Она проходит более чем в 100 городах России, во всех крупных областных и региональных центрах от Владивостока до Калининграда. Помимо Казани, подобная акция будет проходить в таких городах Татарстана, как Набережные Челны, Альметьевск, Заинск и так далее, — открыл митинг депутат Казгордумы Алексей Серов и передал слово первому секретарю республиканского комитета КПРФ Хафизу Миргалимову. — Пока шел чемпионат мира по футболу, и наши спортсмены забивали голы, Медведев со своим правительством с попустительства Путина забил гол всей России. Против народа, будущих и нынешних пенсионеров, молодежи! Нам говорят: «Денег нет». Товарищи, это ложь. В России сегодня — 40 трлн рублей. Только за первое полугодие государство получило сверхдоходы от нефти в размере 1,8 трлн рублей. Для выполнения «майских указов» им нужно всего 4 трлн рублей. Есть программа КПРФ по выводу страны из кризиса. Там написано: национализировать нефть, газ, энергетику. Вот где триллионы рублей. КПРФ предлагает отложить до 2030 года принятие закона об увеличении пенсионного возраста. Необходимо решать комплекс вопросов, связанных со здравоохранением, трудоустройством, молодежью, социальной сферой, — произнес Хафиз Миргалимов. На митинге уже собралось около 500 человек. Все они дружно поддержали оратора и стали скандировать: «Позор!». Раздался барабанный бой. — Правительство говорит, что нет денег. Это неправда. Выход есть — «Программа КПРФ по выводу России из социально-экономического кризиса», «10 шагов КПРФ», а также «20 шагов Грудинина», — пояснил Миргалимов. После его выступления со всех сторон послышались призывы отправить Медведева в отставку. ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ ТАТАРСТАНА ПРОИГНОРИРОВАЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НА МИТИНГ Депутата Госсовета Татарстана Артема Прокофьева митингующие встретили одобрительным свистом и аплодисментами. Его речь и стала центральной на митинге. — Нам говорят, что от нашей позиции ничего не зависит. От митингов ничего не зависит. Но если бы это было так, неужели бы они каждый год ужесточали законодательство о митингах?! Власть боится своего народа. Даже сегодня нас огородили заборчиком. Нам нечего скрывать от людей, зачем нам этот заборчик? — спрашивал депутат не то правоохранителей, не то участников акции протеста. — Они говорят, что хотят обсуждать с людьми эту реформу. Но давайте посмотрим, что происходит. Мы пригласили депутатов Госдумы от Татарстана, которые проголосовали за этот закон. Где они? — уже кричал парламентарий. — Где они?! — кричали одни митингующие. — Позор! в отставку! — скандировали другие. Барабанщик чутко ловил настроения и задавал ритм… — Их нет. У нас нет и референдума. Вчера ЦИК отказала в проведении референдума, отметив, что вопрос сформулирован недостаточно корректно. Но мы-то с вами знаем, что дело не в формулировке вопроса. Дело в том ответе, который дают граждане на этот вопрос: дружное «Нет!», — сообщил Прокофьев. Напомним, 17 июля представители КПРФ подали в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагалось вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». ПРОФСОЮЗЫ И ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ Сказать решительное «нет!» скандальному законопроекту пришли работники самых разных предприятий Татарстана. Понять это можно было по развернутым плакатам: «Казанский вертолетный завод против повышения пенсионного возраста», «Работники „Метроэлектротранс“ хотят дожить до пенсионного возраста», «Татнефть» против повышения пенсионного возраста». Ближе к концу митинга дали о себе знать активисты «Открытой России», которые развернули самый большой транспарант на митинге. На желтом полотне размером в несколько метров красовалась надпись «Нет пенсионной афере».» Обманутые дольщики ЖК МЧС тоже пришли на митинг, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. «Помогите дольщикам ЖК МЧС», «Нет дома, теперь нет и пенсии», — гласили надписи на ватмане. Председатель Татарстанской республиканской организации российского профсоюза работников химических отраслей промышленности Алексей Ильин рассказал о том, что каждый год растет количество людей, которые по результатам медицинских осмотров не могут работать токарями, электриками, аппаратчиками. А людям — от 30 до 50 лет, семья, дети, пожилые родители. Но с точки зрения официальной медицины они здоровы, и инвалидность им никто не дает. Вот и приходится работать неофициально. Участники митинга не забыли фотографировать разложенные у фонтана фотографии депутатов Госдумы от республики, голосовавших за пенсионный законопроект. В конце мероприятия их фамилии огласили. Помимо этого, прозвучали нелестные слова в адрес российского телевидения, которое не освещает ни одной акции протеста против повышения пенсионного возраста. — Позор российскому телевидению! — скандировали митингующие. По оценкам организаторов, в сегодняшнем митинге приняли участие более 2,5 тысячи человек. Уже по завершении акции депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев сообщил о результатах сбора подписей. «В рамках митинга удалось собрать около 2 тысяч подписей граждан против законопроекта. Кроме того, сегодняшнее мероприятие можно назвать самой крупной акцией КПРФ в Татарстане за последние годы», — сказал парламентарий. Борис Кудряшов, Антон Райхштат.