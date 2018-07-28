Тайм-менеджмент 80 левела: как потратить свободные 10 минут с максимальной эффективностью

Сейчас уже невозможно такое вообразить, но когда-то в июне, июле и августе можно было заниматься только приятными вещами. Написал последнюю контрольную, поерзал на стуле на классном часе и свободен как ветер. Лето было отдельной маленькой жизнью, за время которой можно было стать совершенно другим человеком.

Теперь отпуск как минимум втрое короче. И у многих он уходит на пассивную релаксацию. Но это не значит, что резко преобразиться уже не получится. Даже в пляжно-горизонтальном положении можно заниматься саморазвитием. Мы составили подборку онлайн-сервисов, которые помогут взяться за себя без лишних трудозатрат.

Фитнес для мозга

Нейропсихологи давным-давно доказали, что важнейшие функции мозга — мышление, память и внимание — можно прокачать с помощью когнитивных тренировок. Проблема в том, что большинство упражнений не отличаются разнообразием и вообще довольно унылы. Поэтому создатели сервиса «Викиум» нашли решение: они совместили серьезные, по-настоящему эффективные тренажеры с яркой игровой механикой.

Пересиливать себя не придется еще и потому, что каждая тренировка занимает не более 15 минут в день: разминка и пять упражнений. Задания предлагаются не абы какие, а те, что развивают указанные вами навыки.

Мини-игры «Викиум» научат легко переключаться между разными задачами и не отвлекаться на внешние помехи, помогут избавиться от забывчивости и повысить скорость изучения информации, быстро находить оптимальное решение и реагировать на критические ситуации. Это, конечно, не полный список. Так что перспективы открываются очень широкие.

Узнать, какие

Обладателям премиум-аккаунта доступны 50 тренажеров (при бесплатном использовании сервиса — 9). Более того, «Викиум» постоянно расширяет свой ассортимент. Скажем, не так давно появились два отдельных курса: «Скорочтение» и «Эмоциональный интеллект».

Специалисты утверждают, что особые техники позволяют повысить эффективность и скорость чтения в 3-4 раза. Эти самые техники вы и усвоите, пройдя курс «Скорочтение», который включает несколько уникальных упражнений на оттачивание необходимых навыков, а также программы развития внимания и памяти. В конечном счете владение скорочтением выльется в то, что подготовка к каким-то важным мероприятиям значительно сократится и появится больше свободного времени.

Посмотреть подробности

Читать не тексты, а людей обучит курс «Эмоциональный интеллект». Его подготовил человек, которого журнал Forbes назвал лучшим в мире «живым детектором лжи». Олег Калиничев возглавляет российское представительство знаменитой компании Paul Ekman, изучающей невербальное поведение. Авторский курс нацелен на то, чтобы вы тренировались управлять своими эмоциями, замечать признаки обмана в ходе диалога и направлять общение по выгодному руслу.

Сколько это стоит?

С книгой по жизни

Одним из увлечений образованного и амбициозного человека должно быть чтение. Даже не будем расписывать, какие позитивные функции несет в себе литература — это всем известно. Вопрос в том, как в современный ритм жизни вписать хотя бы час-другой, проведенный с книгой. Такая возможность выпадает далеко не каждый день. Однако выход есть: слушать аудиоверсии. Они не только кругозор расширяют, но и развивают навык фокусировки внимания.

Крупнейшей в Рунете библиотекой аудиокниг обладает сервис Storytel. К вашим услугам более 50 тысяч произведений на русском и английском языках, и каталог постоянно расширяется. Тут есть все что душе угодно, от вечной классики до громких бестселлеров. Сейчас в топе, например, вторая часть грандиозного романа Алексея Иванова «Тобол. Мало избранных».

Изучить каталог

Кстати, о приложении. Там есть ряд весьма полезных функций. Ускоренная перемотка позволяет быстрее обогащать свой интеллект, а замедленная — лучше усваивать книги на английском. Закладки, синхронизация с другими устройствами, рекомендации, таймер автоматического выключения на случай, если вы слушаете перед сном. И, пожалуй, самое важное — возможность скачать книгу на телефон и наслаждаться ею даже без доступа к интернету. Как раз то, что нужно для отпуска.

Сервис работает по подписке. Оформив ее, вы получаете безлимитный доступ ко всей библиотеке. Хоть всего Стивена Кинга послушайте, цена все равно не изменится. А первые две недели использования вообще бесплатные.

Протестировать бесплатно

Сам себе репетитор

Многие жалеют о том, что в свое время не уделяли внимание английскому, когда была такая возможность. Знание иностранного языка — весьма существенный фактор для построения успешной карьеры, да и в путешествиях очень помогает.

Сервис Puzzle English предлагает превратить изучение английского в хобби. Мало кому будет интересно заниматься по старинным шаблонам, которые кочуют из одного учебника в другой. Они еще в школе надоели. А вот если упражнения встроены в развлекательный контент, тогда познание языка Шекспира пойдет гораздо активнее. Вроде как отдыхаешь после тяжелого дня, а параллельно набираешься полезных знаний.

Понимание устной речи порой даже тем, кто владеет языком, дается с трудом. Из-за этого сложно общаться с иностранцами и приходится смотреть фильмы в дубляже. Главная фишка Puzzle English — как раз тренировка так называемого listening. На сайте доступно больше двух тысяч классных роликов с YouTube, клипов и отрывков из сериалов. Их можно просто смотреть с английскими и русскими субтитрами или заполнять видеопазлы — воспроизводить каждую фразу, используя предложенные слова.

Попробовать

За listening, конечно, надо браться, когда имеется определенный лексический запас. Для его пополнения придумано множество разных форматов. Например, можно устанавливать ежедневные цели по количеству усвоенных слов и потом проверять себя, выполняя соответствующие упражнения. Сложность новой лексики (да и других заданий на сайте) определяется в зависимости от результатов вступительного тестирования.

Само собой, грамматику тоже есть возможность подтянуть — без нее никуда. Преподаватели Puzzle English записали несколько сотен видеоуроков с разбором самых разных грамматических нюансов, от базовых до Present Perfect Continuous. И каждому из них рекомендовано подходящее упражнение.

Выполнить пару упражнений

При желании можно выбрать более традиционную модель обучения, подключив платную услугу «Метод Тичера». В таком случае самостоятельные тренировки будут чередоваться с онлайн-занятиями с преподавателем. Он будет вести вас по одной из проработанных программ. Всего их семь — для людей с разным уровнем подготовки. И да, экзамены будут.