ВС Сербии сообщили об успешном пробном полете первого модернизированного МиГ-29

БЕЛГРАД, 28 июля. / ТАСС /. Первый из шести истребителей МиГ-29, переданных Россией Сербии в рамках военно-технического сотрудничества, совершил пробный полет после модернизации. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Армии Сербии.

"На военном аэродроме Батайница вчера и сегодня осуществлены первые пробные полеты самолета МиГ-29, который поступил в нашу страну в прошлом году из России", — говорится в сообщении.

На первом полете присутствовал начальник Генштаба Сербии генерал Любиша Дикович. Полет успешно выполнил Дмитрий Селиванов , летчик-испытатель Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» . В беседе с российскими специалистами и офицерами 204 военно-воздушной бригады Дикович ознакомился с объемом работ, которые выполняются в настоящий момент и выразил удовольствие их темпами и динамикой.

"Полеты представляют собой последнюю проверку самолета перед введением в оперативное употребление", — говорится в заявлении ВС Сербии. Отмечается, что это первый полет первого из шести истребителей, переданных Россией, а также первый полет нового самолета над территорией Сербии за несколько последних десятилетий.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала получение от России шести истребителей МиГ-29 «крупнейшим успехом Сербии в области безопасности за последние 30 лет». Шесть истребителей МиГ-29 привезли в Сербию партиями по два самолета со 2 по 4 октября 2017 года. Теперь машинам предстоит модернизация, которая будет осуществлена в три этапа и обойдется республике в сумму от €180 млн до €230 млн В апреле 2018 года Белоруссия предоставила Сербии еще четыре самолета этого же типа.

Помимо самолетов МиГ-29, Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах «Бук-М1», «Бук-М2» и зенитном ракетно-пушечном комплексе «Тунгуска».