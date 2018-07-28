Теракт в Буденновске: почему провалился штурм больницы

Захват бандгруппой Шамиля Басаева больницы в ставропольском городе Буденновске произошел в июне 1995 года. Как известно, тогда, после малоэффективной попытки штурма больницы, боевиков под прикрытием заложников выпустили из города в Чечню . Бойцы спецподразделения «Альфа», потерявшие в том штурме своего командира, считают, что главная причина провала этой операции — несогласованность действий со стороны властей и отсутствие внятного командования.

Если бы довели штурм до конца…

Штурмовать захваченную боевиками больницу спецподразделения «Вымпел» и «Альфа» начали на третий день теракта. В мировой практике спецслужб на тот момент не было аналога данной ситуации — когда террористы захватили бы лечебное учреждение и вели огонь из окон здания, прикрываясь заложниками. В 5 часов утра 17 июня спецназовцы попытались штурмовать больницу. В течение боя, длившегося более 3 часов, погибли и получили ранения многие заложники, были убиты трое спецназовцев, в том числе, и командир спец группы майор Владимир Соловов , 17 бойцам спецподразделений боевики нанесли тяжелые ранения. Часть заложников (находившихся в двух отделениях больницы, неврологическом и травматологическом) были освобождены — эти отделения плохо охранялись террористами. Тем не менее, больше попыток силового освобождения заложников не предпринималось. По мнению одного из офицеров «Альфы», участвовавшего в том штурме, больницу реально можно было взять, но количество жертв среди заложников при этом значительно увеличилось бы. В ситуации, в которой оказались бойцы спецподразделений в Буденновске, не было возможности устранить террористов без последствий для заложников. В качестве живого щита бандиты использовали порядка 2 тысяч мирных жителей, удерживаемых в больнице. Самих же боевиков было около 200. Они оказывали яростное огневое сопротивление, прикрываясь заложниками. Поэтому без большого количества жертв явно не обошлось бы (всего в результате теракта в Буденновске погибло 129 человек).

Почему операция провалилась