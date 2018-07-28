Теракт в Буденновске: почему провалился штурм больницы 

Захват бандгруппой Шамиля Басаева больницы в ставропольском городе Буденновске произошел в июне 1995 года. Как известно, тогда, после малоэффективной попытки штурма больницы, боевиков под прикрытием заложников выпустили из города в Чечню. Бойцы спецподразделения «Альфа», потерявшие в том штурме своего командира, считают, что главная причина провала этой операции — несогласованность действий со стороны властей и отсутствие внятного командования.
Если бы довели штурм до конца…
Штурмовать захваченную боевиками больницу спецподразделения «Вымпел» и «Альфа» начали на третий день теракта. В мировой практике спецслужб на тот момент не было аналога данной ситуации — когда террористы захватили бы лечебное учреждение и вели огонь из окон здания, прикрываясь заложниками. В 5 часов утра 17 июня спецназовцы попытались штурмовать больницу. В течение боя, длившегося более 3 часов, погибли и получили ранения многие заложники, были убиты трое спецназовцев, в том числе, и командир спец группы майор Владимир Соловов, 17 бойцам спецподразделений боевики нанесли тяжелые ранения. Часть заложников (находившихся в двух отделениях больницы, неврологическом и травматологическом) были освобождены — эти отделения плохо охранялись террористами. Тем не менее, больше попыток силового освобождения заложников не предпринималось. По мнению одного из офицеров «Альфы», участвовавшего в том штурме, больницу реально можно было взять, но количество жертв среди заложников при этом значительно увеличилось бы. В ситуации, в которой оказались бойцы спецподразделений в Буденновске, не было возможности устранить террористов без последствий для заложников. В качестве живого щита бандиты использовали порядка 2 тысяч мирных жителей, удерживаемых в больнице. Самих же боевиков было около 200. Они оказывали яростное огневое сопротивление, прикрываясь заложниками. Поэтому без большого количества жертв явно не обошлось бы (всего в результате теракта в Буденновске погибло 129 человек).
Почему операция провалилась
Все участники штурма вспоминают, что он меньше всего походил на контр террористическую операцию, скорее на войсковую. Плотность огня была запредельной — в каждом окне четырехэтажного здания сидело по боевику-автоматчику, снайперу или бандиту с гранатометом или пулеметом. Больницу боевики заминировали. На ее штурм выдвинулись порядка 90 сотрудников спецподразделений, хотя их количество применительно к ситуации должно быть в 3 раза больше числа боевиков — таковы правила проведения подобных спец операций. В сторону спецназовцев во время штурма стреляли свои же — солдаты минобороны, услышавшие выстрелы в районе больницы. Не было БТР и другой тяжелой техники, информации о противнике не хватало. «Альфовцы» работали попарно: снайпер с пулеметчиком — пулеметчик стрелял поверх головы заложника, которым прикрывался в окне-бойнице террорист, человек уклонялся от кусков кирпича, выбитых пулями, и снайпер убивал бандита. Спецназовцы считают этот «лобовой» штурм изначально ошибочным — по их мнению, надо было выпустить террористов, а потом уже брать приступом автобусы, на которых они выезжали. Без жертв среди заложников в этом случае тоже не обошлось бы, но тогда боевики не почувствовали бы себя победителями, как случилось в Буденновске. К слову, намерения штурмовать автобусы, вывозившие боевиков с заложниками из Буденновска, все же были, это подтверждают сами бойцы спецподразделений. Однако соответствующего приказа им никто так и не отдал.